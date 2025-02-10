Sale a la luz fotografía de Salomón Bustamante sin barba: así luce

S alomón Bustamante se ha destacado por ser uno de los presentadores colombianos más destacados al demostrar su gran habilidad en la locución y, también, en la creación de contenido digital en los que comparte videos de su cotidianeidad.

Además, el nombre de Salomón se ha convertido en tendencia en los últimos días tras una fotografía que compartió en la que muestra cómo luce sin barba.

¿Cómo luce Salomón Bustamante sin barba?

Recientemente, Salomón Bustamante compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 760 mil seguidores, unas fotografías en las que aparece sin barba, pues así lucía en su adolescencia y expresó las siguientes palabras:

¿Qué fotografías publicó Salomón Bustamante sin barba? | Foto: Canal RCN

“Dice que todo tiempo pasado fue mejor, aquí les muestro al Salomón sin barba, ¿será que me la quito?”, añadió Salomón en la descripción de la publicación.

Desde luego, en la fotografía se refleja que Salomón no solo se ha destacado por su gran talento al ser presentador, sino que también, por su belleza, demostrando que tiene un buen estilo de vida saludable.

Así también, internautas generaron comentarios positivos al respecto al demostrar cómo luce sin barba y, también, al revelar que se podría hacer un aparente cambio de look, pues muchos de los comentarios son los siguientes:

“Como dicen por ahí, eres como el vino, entre más viejo, más divino”, “Sí, quítate la barba y te dejas el cabello así de corto”, “Siempre has sido muy guapo, Salomón”, añadieron los internautas.

Esto opinan los internautas al ver cómo luciría Salomón Bustamante sin barba. | Foto: Canal RCN

¿Quién es la actual pareja de Salomón Bustamante?

En las últimas semanas, muchos navegantes han generado varios comentarios a través de las diferentes plataformas digitales en las que rumoran que Salomón Bustamante ha estado atravesando por un difícil momento con su pareja Laura de León.

Sin duda, el nombre de Laura de León ha acaparado la atención mediática al ser una reconocida actriz, quien participó en la producción de ‘Rojo carmesí’ del Canal RCN , en la que demostró su talento en el campo artístico.

Aunque se han compartido varios rumores acerca de una posible “ruptura” entre Salomón y Laura, ninguno de ellos ha confirmado la noticia. Así también, han demostrado que en ocasiones prefieren mantener su relación lejos de la opinión pública.