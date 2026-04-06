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Sale a la luz el costoso gesto que Yuli Ruiz tuvo con Alejandro Estrada tras final de La casa de los famosos

Tras la final de La casa de los famosos, se conoció el costoso gesto que Yuli Ruiz tuvo con Alejandro Estrada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz el inesperado gesto de Yuli Ruiz con Alejandro Estrada en un hotel
Sale a la luz el inesperado gesto de Yuli Ruiz con Alejandro Estrada en un hotel. (Foto Canal RCN).

Luego de la gran final de La casa de los famosos Colombia, salió a la luz un detalle que sorprendió a los seguidores del reality. Yuli Ruiz habría tenido un costoso gesto con Alejandro Estrada una vez estuvieron en el hotel en donde se hospedaron los finalistas de la tercera temporada.

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Durante un reciente en vivo de Valentino Lázaro y Beba de la Cruz en TikTok, el finalista de La casa de los famosos Colombia reveló un detalle que muchos desconocían sobre el costoso gesto que Yuli Ruiz tuvo con Alejandro Estrada en el hotel donde se hospedaba el actor junto a los otros tres participantes.

El costoso regalo de Yuli Ruiz a Alejandro Estrada que pocos conocían
El costoso regalo de Yuli Ruiz a Alejandro Estrada que pocos conocían. (Foto Canal RCN).

Según comentó el creador de contenido, una vez llegaron al hotel tras salir de La casa de los famosos Colombia quiso celebrar el momento con un vino, pero por obvias razones no tenían dinero para poder adquirirlo. Fue ahí cuando aprovechó la presencia de Yuli Ruiz para pedirle que le prestara dinero para poder adquirirlo, pero según relató, al ver a Estrada junto a él decidió que se los regalaría.

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"Yo salí y yo no tenía plata, ni Alejo, ni Tebi, ni Juanda teníamos plata, porque acabábamos de salir de la casa, y yo quería un vinito. Iba pasando Yuli Ruiz y yo le dije: ay, amiga, es que no tenemos platica, si tú nos quieres prestar… Y ella dijo: sí".

Sin embargo, no se trató de cualquier vino, pues Valentino aseguró que este le había costado casi un millón de pesos colombianos a la joven influenciadora, aunque aclaró que en realidad ese era el más económico del lugar, ya que era un hotel de lujo.

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"Cuando vio a Alejo ella dijo: sí, yo lo pago. Y Alejo dijo: yo te lo pago mañana, y ella: no, yo invito… ¡800 mil pesos un vino!", relató.

¿Cómo reaccionaron los fans de Alejandro Estrada al detalle que tuvo Yuli Ruiz con él?

La anécdota sorprendió a varios seguidores del reality, quienes desconocían el detalle que Yuli Ruiz tuvo con Alejandro Estrada y los demás finalistas tras su salida del programa. Al conocerse la historia, los internautas no tardaron en compartir sus opiniones en redes sociales.

“Yuli no necesita de nadie, así es”, “Cuando vio a Alejo decidió comprarlo, yo invito jajajaja, ella quería quedar bien”, “Yo amo a Yuli, viste bien y se ve costosa”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué hizo Yuli Ruiz por Alejandro Estrada? Revelan detalle tras la gran final
¿Qué hizo Yuli Ruiz por Alejandro Estrada? Revelan detalle tras la gran final. (Foto Canal RCN).
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