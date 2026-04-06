Alejandro Estrada reveló cuál fue su peor beso en de La casa de los famosos, ¿Con Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada sorprendió a los seguidores de La casa de los famosos Colombia al revelar cuál fue el peor beso que dio durante su paso por el reality. La confesión despertó curiosidad entre los internautas, quienes rápidamente se preguntaron si la respuesta tenía relación con Yuli Ruiz, una de las participantes con las que compartió varios momentos dentro de la competencia.

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¿Cuál fue el peor beso para Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia?

Durante una reciente entrevista con Los 40, Alejandro Estrada reveló cuál fue el peor beso que dio dentro de La casa de los famosos Colombia. Quienes siguieron de cerca el reality saben que el actor fue uno de los participantes que más besos protagonizó durante la competencia.

El peor beso de Alejandro Estrada en La casa de los famosos dejó a muchos sorprendidos. (Foto Canal RCN).

Aunque Estrada sostuvo un breve romance con Yuli Ruiz, ella no fue la responsable de su beso más incómodo dentro del programa.

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Según contó el actor, uno de los momentos más incómodos ocurrió con Campanita, con quien tuvo que compartir una escena durante una dinámica propuesta por El Jefe en la que debían darse un beso. Sin embargo, lo que inicialmente era un ejercicio actoral terminó convirtiéndose en un beso apasionado por parte del bailarín, situación que incomodó a Estrada.

“Campanita dice que el mejor beso de él ha sido conmigo, y para mí fue el peor porque fue incómodo; me mordió el labio. Ese beso era actoral. El beso con Campanita y Valentino fue haciendo una escena, pero cuando el man me agarra en serio... no, fue feo”, expresó el actor.

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales al peor beso de Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Las declaraciones de Alejandro Estrada no tardaron en generar reacciones entre los seguidores del reality, especialmente porque muchos pensaban que su respuesta estaría relacionada con Yuli Ruiz.

Alejandro Estrada sorprendió al revelar cuál fue su beso menos agradable en el programa. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, el actor dejó claro que el beso que recuerda con mayor incomodidad fue el que protagonizó con Campanita durante una de las dinámicas realizadas dentro de La casa de los famosos Colombia.

Al conocer las declaraciones de Alejandro Estrada, varios internautas reaccionaron con comentarios como: “Me hizo reír la honestidad de Alejandro”, “Campanita sí se metió mucho en el personaje”, “Ahora entiendo por qué nunca había hablado de ese beso”, “Yo tampoco habría sabido cómo reaccionar”.