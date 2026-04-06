Altafulla emocionó en revelación de género de su ‘bebé’, ¿quién es su pareja?

Hace pocos días, Andrés Altafulla sorprendió a sus cientos de seguidores al anunciar en sus redes sociales que supuestamente sería padre y que el pasado miércoles daría un anuncio especial, lo cual finalmente ocurrió. En horas de la noche, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia compartió un emotivo momento de la revelación de género de su ‘bebé’.

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¿Quién es la pareja de Altafulla con la que anunció que sería padre?

El pasado 2 de junio, Altafulla compartió un anuncio que tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar que, supuestamente, se convertiría en padre por primera vez. Junto a las fotografías, el joven cantante aseguró que los tiempos de Dios eran perfectos y que pronto serían tres.

Altafulla anunció que se convertirá en papá en sus redes sociales (Foto Canal RCN)

Sin embargo, un mensaje llamó la atención de los internautas. Aunque Altafulla posó junto a la mujer con la que supuestamente tendría un hijo y mostró una prueba de embarazo positiva, no dio mayores detalles de su identidad, a qué se dedicaba o dónde se habían conocido.

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Y es que el ganador de La casa de los famosos Colombia 2 no había hablado públicamente sobre una relación estable, por lo que el anuncio despertó dudas entre sus seguidores. Algunos incluso especularon que podría tratarse de una campaña promocional relacionada con el lanzamiento de una nueva canción, y así fue.

¿Altafulla reveló el género de su “bebé”?

Ahora bien, al llegar las 7 p. m., Andrés Altafulla compartió un corto reel a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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En el video mostró la supuesta revelación de género de su bebé; sin embargo, cuando llegó el momento de conocer el resultado, las imágenes pasaron a blanco y negro y dieron paso a su nueva canción, ‘Detallitos de la USA’. De esta manera, dejó claro que todo se trataba de una estrategia para promocionar su más reciente lanzamiento musical.

Altafulla confirmó que será papá y reveló quién es la madre de su hijo. (Foto/ Canal RCN)

De esta manera, aunque muchos creyeron que Altafulla estaba a punto de convertirse en padre, todo terminó siendo parte de la promoción de su nuevo sencillo. Si bien el anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores y alcanzó a generar expectativa sobre la llegada de un bebé, el cantante terminó revelando ‘Detallitos de la USA’.