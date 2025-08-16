En una entrevista para la edición estadounidense de Elle, Rosalía se refiere por primera vez a su noviazgo con la actriz Hunter Schafer. Con naturalidad, la cantante de 32 años habla desde una perspectiva personal.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

¿Por qué Rosalía decidió hablar ahora de su relación con Hunter Schafer?

Rosalía siempre ha sido reservada sobre su vida privada y amorosa. Aunque Hunter Schafer, la actriz de Euphoria, confirmó en 2024 que mantuvieron una relación de cinco meses en 2019, la cantante catalana refrendó esa versión con discreción, sin entrar en más detalles.

Rosalía celebra sus 32 años con una fiesta en París. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Ante la pregunta de si esa experiencia la presionó a definirse como queer o no, Rosalía negó con la cabeza y dijo: “No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”.

De esta manera, la intérprete de “Despechá” expresó que más allá de las expectativas mediáticas, prefiere dejar fluir su identidad sin etiquetas.

En el 2019, en los premios Billboard, Rosalía le dedicó unas palabras en público: “Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho”.

Luego, en el 2021, lanzó “Tuya”, una canción que muchos creyeron que estaba dedicada a Schafer.

Artículos relacionados Karina García Karina García reapareció en medio de rumores de ruptura con Altafulla con noticia

¿Cómo define Hunter Schafer la relación actual con Rosalía?

Schafer también ha hablado con sinceridad sobre su relación con la cantante. En una entrevista para GQ, explicaba que ambas decidieron dar por cerrado el tema para acallar las especulaciones, pero aún mantienen una amistad cercana.

“Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Rosalía es de la familia pase lo que pase”, dijo la actriz.

Rosalía abrió su corazón sobre su relación con Hunter Schafer. (Fotos de AFP)

Para sorpresa de sus fans, ambas ahora son parte del elenco de la tercera temporada de Euphoria, cuya producción ya inició y que se estrenará en 2026. Rosalía ha elogiado el método del creador Sam Levinson, quien le permite expresarse libremente en escenas que mezclan inglés y español.

¿Qué otros romances ha tenido Rosalía?

Desde 2021, Rosalía ha estado vinculada sentimentalmente a varias figuras públicas. Estuvo comprometida con Rauw Alejandro hasta 2023, luego mantuvo una breve relación con Jeremy Allen White.

Rosalía y Rauw Alejandro sostuvieron una relación de casi tres años. (Foto Amy Sussman / Getty Images via AFP)

Actualmente, se le relaciona con el actor alemán Emilio Sakraya, con quien se ha visto en las calles de Barcelona. También estuvieron de paseo en Marruecos.