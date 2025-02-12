Rodrigo Candamil hizo emotiva confesión tras el estreno de Chepe Fortuna

El reciente estreno de Chepe Fortuna, la reciente producción del Canal RCN, ha provocado una ola de reacciones entre los televidentes, pues se trata de una de las historias de la televisión nacional más queridas de los colombianos.

¿Chepe Fortuna volvió a las pantallas del Canal RCN?

Además de la fiel audiencia, algunos actores del fantástico elenco también se pronunciaron para dar su opinión sobre el regreso de la novela que se estrenó nuevamente este lunes 01 de diciembre a las 8:00 p.m., uno de ellos fue Rodrigo Candamil, quien se mostró emocionado tras conocer la noticia.

"Bueno que me he enterado de una noticia que me tiene muy feliz y estoy seguro que a los fans de la serie, de la novela los tiene muy felices", fueron las primeras palabras que comentó el actor a través de su cuenta de Instagram, quien aseguró que esta producción trajo mucha alegría al país en su momento.

¿Cómo reaccionó Rodrigo Candamil tras el estreno de 'Chepe Fortuna'?

De acuerdo con Candamil, quien interpreta al memorable 'Lucas de la Rosa', pese a que ya han pasado varios años, se siente muy orgulloso del trabajo que hizo, además de expresar su gratitud con la vida por permitirle dar vida a un personaje que se ganó el corazón de millones de colombianos.

Esto dijo Rodrigo Candamil tras el estreno de Chepe Fortuna. Foto | Canal RCN.

"El gran lucas de la rosa, un personaje fantástico que le enseñó mucho de la costa, que me acercó a ese lugar de Colombia tan maravilloso", señaló el actor.

¿A qué hora trasmiten Chepe Fortuna?

Tras compartir con emoción su reacción frente al estreno de esta exitosa historia del Canal RCN, el también exparticipante de la décima temporada de MasterChef Celebrity no dudó en extender la invitación a sus seguidores para que no se la pierdan todas las noches.

"Los espero en RCN Televisión para que puedan ver Chepe Fortuna, vamos a tener una audiencia maravillosa", comentó. Rodrigo Candamil se pronunció tras el estreno de Chepe Fortuna. Foto | Canal RCN.

La historia protagonizada por Taliana Vargas y Javier Jattin, se ha convertido en todo un ícono de las pantallas, por lo que su regreso continúa siendo tema de conversación y por su puesto, ha llevado a muchos a revivir esta divertida historia que la audiencia podrá disfrutar de lunes a viernes a las 8 de la noche.