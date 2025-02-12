Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Rodrigo Candamil hizo emotiva confesión tras el estreno de Chepe Fortuna

El actor Rodrigo Candamil, quien dio vida a Lucas de la Rosa, se pronunció en las últimas horas para dar su opinión sobre el regreso de Chepe Fortuna.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Rodrigo Candamil en Buen día Colombia - Rodrigo Candamil como Luca de la Rosa en Chepe Fortuna.
Rodrigo Candamil reaccionó con emotivo mensaje al estreno de Chepe Fortuna. Foto | Canal RCN.

El reciente estreno de Chepe Fortuna, la reciente producción del Canal RCN, ha provocado una ola de reacciones entre los televidentes, pues se trata de una de las historias de la televisión nacional más queridas de los colombianos.

Artículos relacionados

¿Chepe Fortuna volvió a las pantallas del Canal RCN?

Además de la fiel audiencia, algunos actores del fantástico elenco también se pronunciaron para dar su opinión sobre el regreso de la novela que se estrenó nuevamente este lunes 01 de diciembre a las 8:00 p.m., uno de ellos fue Rodrigo Candamil, quien se mostró emocionado tras conocer la noticia.

Artículos relacionados

"Bueno que me he enterado de una noticia que me tiene muy feliz y estoy seguro que a los fans de la serie, de la novela los tiene muy felices", fueron las primeras palabras que comentó el actor a través de su cuenta de Instagram, quien aseguró que esta producción trajo mucha alegría al país en su momento.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Rodrigo Candamil tras el estreno de 'Chepe Fortuna'?

De acuerdo con Candamil, quien interpreta al memorable 'Lucas de la Rosa', pese a que ya han pasado varios años, se siente muy orgulloso del trabajo que hizo, además de expresar su gratitud con la vida por permitirle dar vida a un personaje que se ganó el corazón de millones de colombianos.

Rodrigo Candamil en MasterChef Celebrity 2025.
Esto dijo Rodrigo Candamil tras el estreno de Chepe Fortuna. Foto | Canal RCN.

"El gran lucas de la rosa, un personaje fantástico que le enseñó mucho de la costa, que me acercó a ese lugar de Colombia tan maravilloso", señaló el actor.

¿A qué hora trasmiten Chepe Fortuna?

Tras compartir con emoción su reacción frente al estreno de esta exitosa historia del Canal RCN, el también exparticipante de la décima temporada de MasterChef Celebrity no dudó en extender la invitación a sus seguidores para que no se la pierdan todas las noches.

"Los espero en RCN Televisión para que puedan ver Chepe Fortuna, vamos a tener una audiencia maravillosa", comentó.

Rodrigo Candamil en MasterChef Celebrity 2025.
Rodrigo Candamil se pronunció tras el estreno de Chepe Fortuna. Foto | Canal RCN.

La historia protagonizada por Taliana Vargas y Javier Jattin, se ha convertido en todo un ícono de las pantallas, por lo que su regreso continúa siendo tema de conversación y por su puesto, ha llevado a muchos a revivir esta divertida historia que la audiencia podrá disfrutar de lunes a viernes a las 8 de la noche.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano sorprende a sus seguidores con su talento musical. Karen Sevillano

Karen Sevillano conquista a sus seguidores al demostrar su habilidad con un instrumento musical

Karen Sevillano dejó ver su versatilidad artística al interpretar un instrumento musical tradicional con energía y autenticidad.

Lincoln Palomeque

Carolina Cruz reveló que ella sí quería casarse con Lincoln Palomeque: "él nunca quiso"

La presentadora Carolina Cruz se sinceró sobre sus anhelos de contraer matrimonio con el actor Lincoln Palomeque.

Verónica Giraldo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sorprende a sus fans con la prohibición que le tiene a su hija

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, ha revelado en Instagram por medio de un video la prohibición que le tiene a su hija Sophie.

Lo más superlike

Fátima Bosch, Miss Universe, rompió el silencio acerca de si renunciará a la corona: esto dijo Talento internacional

Fátima Bosch, Miss Universe, rompió el silencio acerca de si renunciará a la corona: esto dijo

Fátima Bosch se pronunció acerca de los “señalamientos” que le han hecho. Además, aclaró si renunciaría a Miss Universe 2025.

Ignacio Baladán entrevistó a Maluma y le preguntó cuál es la clave de su éxito. Maluma

Maluma reveló a Ignacio Baladán la verdad detrás de su éxito: "quisiera regresar al principio"

Insomnio Salud

Este es el hábito nocturno "inocente" que podría estar arruinando la salud, según nuevos estudios

Ibrahim Salem habló sobre la dura advertencia que recibió La casa de los famosos

Ibrahim Salem revela detalles sobre la advertencia que cambió su vida para siempre

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso Talento internacional

Duelo en la actuación: se confirmó el fallecimiento de actriz tras pérdida de peso