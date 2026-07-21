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Rodrido De Paul respondió a quienes se alegraron por su derrota en el Mundial

Rodrigo De Paul se pronunció sobre quienes celebraron que perdieran contra España en la Copa del Mundo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
rodrigo de paul tras derrota de argentina y españa
Rodrigo de Paul se pronunció tras perder el Mundial 2026/AFP: Odd ANDERSEN

El futbolista Rodrigo De Paul les dedicó un contundente mensaje a quienes festejaron que Argentina haya perdido la final contra España en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Rodrigo De Paul tras su derrota en el Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 15 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías de la final de la Copa del Mundo, donde mostró la unión entre su selección.

partido de la final argentina y españa en el mundial 2026

Con dichas instantáneas aprovechó para destacar el profundo dolor que sintió al no poderse llevar la Copa a su país.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", dijo.

Señaló que con el correr de las horas se dio cuenta que el amor que le tienen a su selección va más allá de un trofeo y eso algo de lo que se quiere sujetar para poder transitar lo difícil que ha sido para él haber perdido.

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¿Cómo reaccionó Rodrigo De Paul sobre quienes celebraron su derrota en el Mundial 2026?

El deportista también les dedicó unas palabras a quienes celebraron su derrota y anhelaban que perdieran.

rodrigo de paul responde a quienes celebraron su derrota

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", agregó.

Concluyó asegurando que haber perdido la posibilidad de ser campeones nuevamente le dolerá por mucho tiempo, pero destacó lo orgulloso que se siente de ser argentino.

Tras su revelación, logró miles de reacciones, donde muchos lo elogiaron y felicitaron por el gran trabajo que se hizo en la competencia, mientras que otros no dudaron en criticarlo y destacar las razones por las que festejaron su derrota.

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Por ahora, el futbolista se encuentra descansado y pasando su tiempo al lado de su novia, la cantante Tini Stoessel.

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