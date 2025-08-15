Rigoberto Urán sufrió un accidente doméstico y fue operado de urgencia

Rigoberto Urán, el reconocido ciclista colombiano, sufrió un accidente que lo llevó a ser intervenido de urgencia, generando preocupación entre sus seguidores y el mundo del deporte.

¿Cuál es el estado de salud de Rigoberto Urán tras sufrir accidente?

El ciclista profesional Rigoberto Urán se encuentra fuera de peligro luego de sufrir un accidente mientras se encontraba en la comodidad de su casa, así lo confirmó él deportista por medio de sus redes sociales oficiales.

Accidente en su vivienda llevó a Rigoberto Urán a ser operado. (Foto Canal RCN).

Según comentó, se encontraba acostado en su cama cuando una mala caída le ocasionó una nueva fractura en su clavícula izquierda, en donde ya tenía una serie de intervenciones por los sucesos ocurridos años atrás en las carreras de ciclismo en las que había participado.

En la radiografía expuesta se puede ver cómo su clavícula se rompió justo donde está ubicada una platina que había sido puesta en una anterior intervención. La situación, aunque delicada, fue tomada con humor por Rigoberto.

El accidente ocurrió el pasado jueves 14 de agosto en horas de la madrugada, pero no fue sino hasta pasadas las horas que el deportista habría recibido la atención medica y posteriormente ingresado directo a operación.

"Vea pues cómo se levanta uno hoy: con un hueso roto, muchachos, ya teníamos bastante. Que hoy yo tenga esta clavícula reventada simplemente, porque me caí de la cama anoche, que vaya ahorita para cirugía, no, no, no".

¿Cómo avanza la recuperación de Rigoberto Urán tras fractura en su cuerpo?

Ahora bien, durante la mañana de este viernes 15 de agosto, Rigoberto Urán reapareció por medio de esta misma red social con un video en el que dejó ver todo había salido bien en su operación.

Pues según se ve en el audiovisual, el deportista se encuentra tomándose sus medicamentos mientras tiene su brazo afectado dentro de un cabestrillo para evitar movilidades que afecten nuevamente la zona intervenida.

De esta manera, el ciclista continúa con su proceso de recuperación, siguiendo las indicaciones médicas y a la espera de retomar su vida con total normalidad.