Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Rigoberto Urán sufrió un accidente doméstico y fue operado de urgencia

Rigoberto Urán sufrió un accidente que lo llevó a ser intervenido de urgencia, generando preocupación entre sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Accidente en casa obligó a operar de urgencia a Rigoberto Urán
Rigoberto Urán fue operado tras sufrir accidente en su casa. (Foto Canal RCN).

Rigoberto Urán, el reconocido ciclista colombiano, sufrió un accidente que lo llevó a ser intervenido de urgencia, generando preocupación entre sus seguidores y el mundo del deporte.

Artículos relacionados

¿Cuál es el estado de salud de Rigoberto Urán tras sufrir accidente?

El ciclista profesional Rigoberto Urán se encuentra fuera de peligro luego de sufrir un accidente mientras se encontraba en la comodidad de su casa, así lo confirmó él deportista por medio de sus redes sociales oficiales.

Un accidente doméstico llevó a Rigoberto Urán a ser operado
Accidente en su vivienda llevó a Rigoberto Urán a ser operado. (Foto Canal RCN).

Según comentó, se encontraba acostado en su cama cuando una mala caída le ocasionó una nueva fractura en su clavícula izquierda, en donde ya tenía una serie de intervenciones por los sucesos ocurridos años atrás en las carreras de ciclismo en las que había participado.

En la radiografía expuesta se puede ver cómo su clavícula se rompió justo donde está ubicada una platina que había sido puesta en una anterior intervención. La situación, aunque delicada, fue tomada con humor por Rigoberto.

Artículos relacionados

El accidente ocurrió el pasado jueves 14 de agosto en horas de la madrugada, pero no fue sino hasta pasadas las horas que el deportista habría recibido la atención medica y posteriormente ingresado directo a operación.

"Vea pues cómo se levanta uno hoy: con un hueso roto, muchachos, ya teníamos bastante. Que hoy yo tenga esta clavícula reventada simplemente, porque me caí de la cama anoche, que vaya ahorita para cirugía, no, no, no".

¿Cómo avanza la recuperación de Rigoberto Urán tras fractura en su cuerpo?

Ahora bien, durante la mañana de este viernes 15 de agosto, Rigoberto Urán reapareció por medio de esta misma red social con un video en el que dejó ver todo había salido bien en su operación.

El ciclista Rigoberto Urán fue operado luego de un accidente
Rigoberto Urán fue operado tras fracturarse en accidente en casa. (Foto Canal RCN).

Pues según se ve en el audiovisual, el deportista se encuentra tomándose sus medicamentos mientras tiene su brazo afectado dentro de un cabestrillo para evitar movilidades que afecten nuevamente la zona intervenida.

De esta manera, el ciclista continúa con su proceso de recuperación, siguiendo las indicaciones médicas y a la espera de retomar su vida con total normalidad.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara posando en los Premios Juventud 2023 Paola Jara

Paola Jara abrió su corazón con “Sin Rodeos” y conectó con sus fans en videollamada

Paola Jara lanza “Sin Rodeos”, un EP que revela su lado más sincero y fortalece su vínculo con mujeres que se identifican con su música.

Karina García llamó a fan de Siria Karina García

Karina García unió por error a un fan de Siria en una transmisión en vivo: así reaccionó

Karina García se llevó sorpresa al unir por equivocación a un fanático extranjero que le hizo una petición.

Aida Victoria Aída Victoria Merlano

Aida Victoria explica su ausencia en redes: “100% dedicada a ser mamá”

Aida Victoria contó por qué ha estado ausente en redes y reveló cómo vive sus primeros días como mamá de Emi.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Luisa Fernanda W anunció el lanzamiento de una nueva canción en medio de polémica legal con las hermanas Legarda.

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Caterin Escobar en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Caterin Escobar se quitó el delantal negro en MasterChef, pero cinco participantes lo obtuvieron

En Stanford desarrollaron un lector cerebral que protege tu privacidad con una “clave mental” única. Curiosidades

Este es el innovador sistema que lee pensamientos con una “clave mental”

DJ Exotic conmueve con su increíble y milagrosa recuperación que inspira al mundo Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO