Rigoberto Urán generó preocupación al mostrar la delicada salud de su mamá en redes

El reconocido deportista Rigoberto Urán reveló, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram donde suma más de 2 millones de seguidores, una imagen de su mamá que generó rápidamente preocupación entre sus fans.

¿Qué le pasó a la mamá de Rigoberto Urán?

Más allá de sus triunfos en el ciclismo, Rigoberto Urán se ha ganado el corazón de los colombianos por su autenticidad y por mostrar con su vida familiar, proyectos y su rol como empresario.

Rigo genera preocupación al mostrar a su mamá enferma. (Foto: Canal RCN)

La gloria del ciclismo colombiano compartió una imagen en blanco y negro donde se ve a su mamá, Aracely Urán, en cama recibiendo oxígeno. En el video, se observa a Rigo con su bebé en brazos, de pie en la puerta, mientras mira a su madre enferma.

Por supuesto, la imagen generó gran preocupación entre sus seguidores y entre quienes conocieron su historia en la serie Rigo, transmitida por el Canal RCN. Según se recuerda, la mamá del ciclista fumaba mucho.

Aunque se desconocen las causas y razones de su enfermedad, Rigo no ha compartido más información del estado de salud de su madre.

¿Por qué Rigoberto Urán fue condecorado por el Concejo de Bogotá?

Con más de dos décadas compitiendo al más alto nivel, el antioqueño se convirtió en un referente gracias a su autenticidad dentro y fuera de las carreteras. Además, por ser uno de los pedalistas más carismáticos y queridos de Colombia.

A sus 38 años, el nacido en Urrao sigue vinculado al deporte y a sus empresas. Recientemente dio a conocer que abrió la Finca de Rigo en Barranquilla, la cual se llenó de elogios tras conocer su historia de resiliencia.

Asimismo, Rigoberto Urán fue homenajeado por el Concejo de Bogotá en un acto de reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y su aporte al país.

Durante el acto, el paisa sorprendió con una reflexión que rápidamente se volvió viral con su habitual sentido del humor: “Si un niño quiere ser como yo, lo tiene fácil, porque no gané ninguna carrera. Pero si quiere ser como Pogacar, ahí sí estamos jodidos”, dijo el ciclista colombiano.