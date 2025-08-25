Rigoberto Urán enseñó cómo quedó su hombro tras sufrir fuerte fractura

El ciclista profesional Rigoberto Urán sufrió un accidente doméstico que le dejó como resultado una fuerte fractura que lo envió directo al hospital. Luego de 10 días del acontecimiento reapareció para enseñar cómo avanza su recuperación.

¿Qué accidente sufrió Rigoberto Urán en su casa?

El pasado 15 de agosto Rigoberto Urán compartió por medio de sus redes sociales que había tenido que ser intervenido por profesionales de la salud tras sufrir una caída de su casa que le dejó una grave fractura en una de sus clavículas.

Rigoberto Urán fue operado tras sufrir accidente en su casa. (Foto Canal RCN).

"Vea pues cómo se levanta uno hoy: con un hueso roto, muchachos, ya teníamos bastante. Que hoy yo tenga esta clavícula reventada simplemente, porque me caí de la cama anoche, que vaya ahorita para cirugía, no, no, no", comentó en aquella ocasión.

Sin embargo, horas más tardes mencionó que en realidad no se había caído de su cama, sino que tuvo un tropiezo mientras usaba la bicicleta de su hija que ocasionó la caída que lo envió directo al quir*fano.

Tras la intervención, el deportista dejó saber que todo estaba en perfecto estado y que solo debía guardar reposo y tomar el medicamento necesario para que su fractura lograra sanar con éxito.

¿Cómo quedó el hombro de Rigoberto Urán tras fuerte fractura?

Ahora bien, hace pocas horas el deportista reapareció por medio de sus redes sociales para comentarle a sus seguidores que la herida ya había cerrado con éxito, mientras su doctor le retiraba los puntos de la incisión.

Así reaccionó la esposa de Rigoberto Urán al accidente del ciclista. (Foto AFP: Luis Acosta).

Según se puede ver en el audiovisual, el deportista tuvo que recibir una platina que le ayudara a la resistencia del hueso y así evitar próximas fracturas o complicaciones en su salud.

Así mismo, con el humor que lo caracteriza, Rigoberto bromeó al mencionar que ahora que ya no tenía puntos, podría adquirir una motocicleta para hacer “mandados” mientras se terminaba de recuperar.