Reykon reaccionó tras confirmarse la relación de Luisa Castro y WestCol, ¿despechado?

En la jornada del 28 de enero se confirmó la relación entre la influenciadora Luisa Castro y el streamer WestCol.

¿Cómo se confirmó la relación entre Luisa Castro y WestCol?

Desde noviembre empezaron los rumores de una posible relación entre Luisa Castro y WestCol, esto luego que el famoso streamer invitara a la influenciadora a Las Vegas.

Aunque en sus fotos se dejaron ver como amigos y hasta compartiendo con otras celebridades colombianas, desde ahí se empezaron a mostrar en diferentes eventos y conciertos.

Tras varias semanas de rumores, recientemente salieron a la luz unos videos en donde los captaron besándose en Guatapé, Antioquia. Una muestra de su amorío.

Luego de esto se reveló otro video de un lujoso regalo que el streamer le hizo a la influenciadora, un costoso reloj rosado, el cual Luisa se dejó ver luciendo en un reciente video.

WestCol y Luisa Castro fueron captados besándose en público. (Fotos AFP: Tommaso Boddi y Freepik)

¿Cómo habría reaccionado Reykon a la relación de su ex, Luisa Castro y WestCol?

La reciente confirmación del romance entre la influenciadora Luisa Castro y el streamer WestCol no pasó desapercibida en el mundo del entretenimiento, y mucho menos para Reykon, expareja de la joven.

Horas después que la relación se hiciera pública, el cantante paisa compartió unas curiosas historias en sus redes sociales que despertaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

En una de sus historias el cantante de "Sin miedo" y "Te Gateo" se dejó ver escuchando música vallenata de despecho, específicamente la canción "Quiero Que Seas Mi Estrella" del Binomio de Oro.

No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella para que ilumines siempre nuestro camino al andar.

El cantante se grabó cantando de manera emotiva esta canción de vallenato mientras miraba a través de una ventana y lo dejó a blanco y negro.

¿Qué reacciones ha dejado el video de Reykon tras confirmarse relación de Luisa Castro?

Como era de esperarse este video de Reykon no pasó por desapercibido ya que para muchos internautas fue una clara reacción al noviazgo de su expareja y WestCol.

Internautas comentaron que no es común que el cantante urbano comparta historias en sus redes y mucho menos mostrándose cantando una canción de despecho.

Asimismo, muchos creen que más allá de ser una indirecta del reguetonero, sí dejaría ver que no está pasando por el mejor momento a nivel emocional.

Reykon dejó curiosa reacción tras revelarse relación de Luisa Castro. (Foto: AFP - Bryan Steffy)

Hasta el momento ni Luisa Castro ni WestCol se han pronunciado de manera oficial sobre su relación sentimental y tampoco sobre los videos besándose.