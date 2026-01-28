Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reykon reaccionó tras confirmarse la relación de Luisa Castro y WestCol, ¿despechado?

Reykon se dejó ver escuchando música de despecho tras confirmarse la relación de su expareja, Luisa Castro y WestCol.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reykon habría reaccionado a relación de Luisa Castro
Reykon habría reaccionado a relación de Luisa Castro y Reykon. (AFP: Arturo Holmes y AFP: Ethan Miller)

En la jornada del 28 de enero se confirmó la relación entre la influenciadora Luisa Castro y el streamer WestCol.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó la relación entre Luisa Castro y WestCol?

Desde noviembre empezaron los rumores de una posible relación entre Luisa Castro y WestCol, esto luego que el famoso streamer invitara a la influenciadora a Las Vegas.

Aunque en sus fotos se dejaron ver como amigos y hasta compartiendo con otras celebridades colombianas, desde ahí se empezaron a mostrar en diferentes eventos y conciertos.

Tras varias semanas de rumores, recientemente salieron a la luz unos videos en donde los captaron besándose en Guatapé, Antioquia. Una muestra de su amorío.

Luego de esto se reveló otro video de un lujoso regalo que el streamer le hizo a la influenciadora, un costoso reloj rosado, el cual Luisa se dejó ver luciendo en un reciente video.

WestCol y Luisa Castro fueron captados dándose un beso
WestCol y Luisa Castro fueron captados besándose en público. (Fotos AFP: Tommaso Boddi y Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado Reykon a la relación de su ex, Luisa Castro y WestCol?

La reciente confirmación del romance entre la influenciadora Luisa Castro y el streamer WestCol no pasó desapercibida en el mundo del entretenimiento, y mucho menos para Reykon, expareja de la joven.

Horas después que la relación se hiciera pública, el cantante paisa compartió unas curiosas historias en sus redes sociales que despertaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

En una de sus historias el cantante de "Sin miedo" y "Te Gateo" se dejó ver escuchando música vallenata de despecho, específicamente la canción "Quiero Que Seas Mi Estrella" del Binomio de Oro.

No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella para que ilumines siempre nuestro camino al andar.

El cantante se grabó cantando de manera emotiva esta canción de vallenato mientras miraba a través de una ventana y lo dejó a blanco y negro.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el video de Reykon tras confirmarse relación de Luisa Castro?

Como era de esperarse este video de Reykon no pasó por desapercibido ya que para muchos internautas fue una clara reacción al noviazgo de su expareja y WestCol.

Internautas comentaron que no es común que el cantante urbano comparta historias en sus redes y mucho menos mostrándose cantando una canción de despecho.

Asimismo, muchos creen que más allá de ser una indirecta del reguetonero, sí dejaría ver que no está pasando por el mejor momento a nivel emocional.

Reykon dijo que se perdió parte del crecimiento de su hija Violeta.
Reykon dejó curiosa reacción tras revelarse relación de Luisa Castro. (Foto: AFP - Bryan Steffy)

Hasta el momento ni Luisa Castro ni WestCol se han pronunciado de manera oficial sobre su relación sentimental y tampoco sobre los videos besándose.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Hermana de B-King habló de la señal con la que asegura se manifestó el artista tras cuatro meses de su muerte.

Redes reaccionan al cambio de Juliana Velásquez y la comparan con Michael Jackson Juliana Velásquez

Juliana Velásquez es criticada por drástico cambio en su rostro: fue comparada con Michael Jackson

Juliana Velásquez desató una ola de comentarios luego de aparecer con un notorio cambio en su rostro.

J Balvin compartió divertidos videos donde lo confunden con Maluma Maluma

J Balvin publica curiosos videos donde personas creen que es Maluma

J Balvin publicó videos de momentos en los que varias personas lo confundieron con Maluma, reaccionando con humor y naturalidad.

Lo más superlike

Juanda Caribe pasa desapercibido. Juanda Caribe

Juanda Caribe se sometió al detector de mentiras y mantuvo en secreto su papel de Súper villano

Juanda Caribe superó la dinámica del detector de mentiras y logró ocultar su rol de súper villano en la competencia.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball