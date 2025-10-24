Reviven video de WestCol hablando sobre por qué Aida Victoria termina mal con sus parejas

En las últimas horas, los nombres de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han estado en medio de la polémica luego de que ambos protagonizaran un rifirrafe en redes sociales en donde dejaron al descubierto que su relación no terminó en las mejores condiciones.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

A raíz de la controversia que se ha generado en las plataformas digitales, recientemente salió a la luz un video en el que WestCol, meses atrás, se refirió al por qué Merlano siempre concluye sus relaciones en malos términos.

"Yo le dije algo a Aida una vez cuando era mi pareja, Aida, usted por qué siempre termina mal con sus novios, dígame la razón, yo quiero saberlo, yo le pregunté eso, porque yo sentía que era muy raro que ella p3leara con todos sus exnovios", fueron las palabras del creador de contenido.

De acuerdo con las palabras del joven, a su parecer cada una de sus exparejas de Aida Victoria siempre tienen algo por decir, situación que lo lleva a reflexionar y concluir que él no quería ser parte de esa misma dinámica.

¿Qué dijo WestCol sobre el conflicto entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano?

En su momento, el influenciador antioqueño, aseguró que Aida Victoria que tendría un problema, pues de no ser por ella todo habría terminado muy bien entre los dos, se habría hecho todo de la manera correcta.

Así mismo, WestCol dio a conocer que cuando Aida estuvo con él en un momento en el que estaba en su máxima paz mental, pues no quería tener ningún conflicto con nadie, pues estaba enfocado en su tranquilidad.

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Desde la noche del pasado jueves 23 de octubre, la expareja ha acaparado la atención luego de que Aida Victoria asegurara por medio de una publicación que ella estaría a cargo de todos los gastos de su hijo Emiliano.

A raíz de lo señalado por la creadora de contenido, el "agropecuario" como es llamado Tejada, rompió el silencio para desmentir sus palabras y señalar puntualmente "que entre el cielo y la tiene no hay nadie oculto", afirmaciones con las que quiso dejar claro que él si estaría al pendiente de los gastos de su hijo.