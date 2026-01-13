Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan video de Yeison Jiménez antes de morir: esto fue lo que captó la cámara de seguridad

Cámaras de seguridad grabaron a Yeison Jiménez compartiendo con algunos fans poco antes de su fallecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz video de Yeison Jiménez antes de morir: esto captaron las cámaras
Sale a la luz video de Yeison Jiménez antes de morir: esto captaron las cámaras. (Foto Canal RCN | Freepik).

En redes sociales se viralizó un video captado por la cámara de seguridad de un establecimiento, en el que se ve a Yeison Jiménez poco antes de perder la vida en un trágico accidente aéreo.

Artículos relacionados

¿Qué mostró la cámara de seguridad que captó a Yeison Jiménez horas antes de su muerte?

Luego de que se confirmara la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el pasado sábado 10 de enero, comenzó a circular en redes sociales un llamativo video captado por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial al que el artista y su equipo de trabajo ingresaron horas antes del hecho.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

En las imágenes se observa a Yeison Jiménez compartiendo con algunas seguidoras que se encontraban en el lugar, donde habría comprado un queso que, según testimonios de internautas, fue encontrado posteriormente en la zona del siniestro.

Artículos relacionados

Durante su visita, el artista también aprovechó para tomarse fotografías con varios seguidores, imágenes que con el paso de las horas han sido compartidas en redes sociales por las personas que estuvieron con él en ese momento.

¿Cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez?

Tras el impacto que generó la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez y luego de que su cuerpo fuera identificado por Medicina Legal y entregado a su familia, se confirmó que el artista será homenajeado en Bogotá, en el Movistar Arena.

Artículos relacionados

Según el comunicado compartido a través de sus redes sociales oficiales, el evento tendrá entrada completamente gratuita hasta completar el aforo y contará con la presencia de varios artistas del género popular. Entre ellos estará Jhonny Rivera, quien confirmó su asistencia por medio de su cuenta de Instagram.

Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo.
Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Foto Canal RCN/Freepik

Entretanto, fanáticos de distintos sectores del país han rendido homenaje al artista con velatones realizadas en los últimos días para honrar su memoria.

Aunque Yeison Jiménez falleció, su música continuará acompañando y alegrando a sus seguidores y a nuevas generaciones con el paso del tiempo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en el Megaland - Imagen de una avioneta. Yeison Jiménez

El impactante testimonio del campesino que presenció el accidente de Yeison Jiménez: "traté de auxiliar"

Sergio Alayón, un agricultor que estaba en la zona en la que cayó la aeronave, contó detalles de cómo fue la tragedia que cobró la vida del cantante.

Luis Díaz

¡Feliz cumpleaños, Lucho! Así llega Luis Díaz a sus 29 años en Europa

Luis Díaz celebra hoy sus 29 años en un momento brillante de su carrera, consolidado como figura del Bayern Múnich y de la selección Colombia.

Karina García causa revuelo al opinar sobre Alejandro Estrada. Karina García

Karina García reveló por qué Alejandro Estrada no le parece lindo: "Se ve económico"

Karina García dio su opinión sobre Alejandro Estrada y sorprendió con la razón por la que no le parece tan lindo.

Lo más superlike

La esposa de Luis Alfonso compartió el mensaje a través de sus historias de Instagram. Talento nacional

Esposa de Luis Alfonso responde a polémica por mensajes de Camila Galvis

La esposa de Luis Alfonso publicó un mensaje en redes que muchos interpretaron como respuesta directa a Camila Galvis, generando debate entre usuarios.

Karina García revela como fue trabajar con Yina Calderón. Karina García

Karina García reveló cómo fue trabajar con Yina Calderón en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas