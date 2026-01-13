Revelan video de Yeison Jiménez antes de morir: esto fue lo que captó la cámara de seguridad

En redes sociales se viralizó un video captado por la cámara de seguridad de un establecimiento, en el que se ve a Yeison Jiménez poco antes de perder la vida en un trágico accidente aéreo.

¿Qué mostró la cámara de seguridad que captó a Yeison Jiménez horas antes de su muerte?

Luego de que se confirmara la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el pasado sábado 10 de enero, comenzó a circular en redes sociales un llamativo video captado por la cámara de seguridad de un establecimiento comercial al que el artista y su equipo de trabajo ingresaron horas antes del hecho.

Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.

En las imágenes se observa a Yeison Jiménez compartiendo con algunas seguidoras que se encontraban en el lugar, donde habría comprado un queso que, según testimonios de internautas, fue encontrado posteriormente en la zona del siniestro.

Durante su visita, el artista también aprovechó para tomarse fotografías con varios seguidores, imágenes que con el paso de las horas han sido compartidas en redes sociales por las personas que estuvieron con él en ese momento.

¿Cuándo será el homenaje a Yeison Jiménez?

Tras el impacto que generó la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez y luego de que su cuerpo fuera identificado por Medicina Legal y entregado a su familia, se confirmó que el artista será homenajeado en Bogotá, en el Movistar Arena.

Según el comunicado compartido a través de sus redes sociales oficiales, el evento tendrá entrada completamente gratuita hasta completar el aforo y contará con la presencia de varios artistas del género popular. Entre ellos estará Jhonny Rivera, quien confirmó su asistencia por medio de su cuenta de Instagram.

Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Foto Canal RCN/Freepik

Entretanto, fanáticos de distintos sectores del país han rendido homenaje al artista con velatones realizadas en los últimos días para honrar su memoria.

Aunque Yeison Jiménez falleció, su música continuará acompañando y alegrando a sus seguidores y a nuevas generaciones con el paso del tiempo.