Revelan mural que le habrían hecho a Karina García y Yina Calderón en República Dominicana: así luce

En redes sociales se viralizó foto del supuesto mural que les hicieron a Yina Calderón y Karina García en República Dominicana.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García y Yina Calderón tendrían mural en República Dominicana. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Karina García y Yina Calderón han estado apoderándose de las tendencias en las últimas semanas por sus participaciones en reality de La mansión de Luinny.

¿Cuál es el mural que les hicieron a Karina García y Yina Calderón?

Los nombres de las influenciadoras no han parado de ser tendencia por sus diferentes momentos en La mansión de Luinny.

Precisamente, las dos influenciadoras colombianas se han convertido en unas de las participantes más queridas y apoyadas en el reality, esto lo demuestran las votaciones.

En medio de este furor que viven ambas influenciadoras, salió a la luz una foto de un supuesto mural que pintaron en República Dominicana en honor a las dos colombianas.

Así reaccionó Karina García al incómodo momento entre Yina Calderón y la Bella Chanel
¿Cómo luce el mural que les hicieron a Yina Calderón y Karina García en República Dominicana?

En el mural se observa a Yina Calderón y Karina García en el mural de manera sonriente con unas coronas de reinas en sus cabezas.

Al parecer, según comentan en la imagen del mural, este habría sido hecho por artesanas dominicanas.

Karina García y Yina Calderón inmortalizadas en un mural hecho por artistas dominicanas.

Precisamente, junto a la foto del mural les dedicaron unas emotivas palabras en donde destacaron el talento y belleza de ambas influenciadoras.

Poder, color y realeza latina en su máxima expresión. Un grupo de talentosas artistas dominicanas creó un impactante mural que rinde homenaje a Karina García y Yina Calderón, exaltando su belleza, poder y fuerza femenina.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la foto del supuesto mural que les hicieron?

La cuenta oficial de Instagram de Yina Calderón reposteó esta imagen del supuesto mural que le hicieron a la influenciadora y a Karina García.

Junto a la imagen, las personas que manejan la cuenta de Yina, al parecer sus hermanas, agradecieron el detalle con ella.

Muchas gracias, Dios les pague.

Cabe resaltar que, esta imagen ha generado debate y dudas entre los internautas, ya que algunos cuestionaron si era real o si se trataba de una imagen hecha con inteligencia artificial.

Hasta el momento no se conocen más imágenes de este mural ni tampoco su ubicación en República Dominicana.

Karina García y Yina Calderón tendrían nuevo mural en República Dominicana. (Fotos Canal RCN)
