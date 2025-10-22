Revelan las desgarradoras palabras de la hija de 7 años de Baby Demoni en su funeral

Luego del funeral de Baby Demoni, la amiga de Yina Calderón hallada sin vida en su casa, se hicieron públicas las desgarradoras palabras de su pequeña hija, dejando a todos conmovidos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Baby Demoni?

El pasado 15 de octubre se dio a conocer que Baby Demoni había sido encontrada dentro de su casa completamente inconsciente y que fue trasladada al hospital para ser atendida por personal médico, pero pese a los esfuerzos la joven terminó falleciendo.

Así luce hoy la tumba de Baby Demoni. (Foto referencia Freepik)

A raíz de esta noticia que fue revelada inicialmente por las hermanas Calderón, comenzaron a surgir hipótesis en torno al fallecimiento de la joven influenciadora. Entre esas que había sido ella misma quien atentó contra su vida, efectos secundarios de sus recientes intervenciones estéticas y hasta incluso una posible discusión con su novio, conocido como Samor.

Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmadas por las autoridades, por lo que su muerte continúa siendo tema de investigación.

¿Qué dijo la hija de Baby Demoni en su funeral?

Baby Demoni dejó una pequeña hija de 7 años que dependía completamente de ella, pues de su padre no se conocen mayores detalles.

El inquietante detalle que marcó el funeral de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón. (Foto referencia Freepik).

En una reciente entrevista con el periodista Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, el joven conocido como La fresa más nea en redes sociales y amigo cercano a Baby Demoni, habló sobre lo sucedido el día antes de su muerte, ya que él fue uno de los últimos en tener contacto con ella.

Además, reveló cómo vivió esta tragedia su hija de 7 años, especialmente durante su funeral. Según sus palabras, al llegar a la iglesia se encontró de frente con la menor, quien le expresó su tristeza al ya no tener a su mamá ni a su papá a su lado: