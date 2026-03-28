Revelan inédito video de Yeison Jiménez previo a homenaje en El Campín

Un video inédito de Yeison Jiménez previo al homenaje en El Campín de Bogotá fue revelado recientemente.

Ingrid Jaramillo Rojas
Video de Yeison Jiménez que salió a la luz antes del homenaje en Bogotá
Video de Yeison Jiménez que salió a la luz antes del homenaje en Bogotá. (Foto Canal RCN).

Un video inédito del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez salió a la luz en las últimas horas, generando una emotiva reacción entre sus fanáticos. El audiovisual fue publicado previo al homenaje que se realizará en su honor en el Estadio Nemesio Camacho El Campín este sábado 28 de marzo, fecha en la que tenía programado su segundo concierto en el escenario más importante del país, pero que no pudo cumplir en vida.

Artículos relacionados

¿Cuál es el inédito video de Yeison Jiménez publicado recientemente?

Hace pocos días Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió en sus redes sociales un inédito video del difunto artista grabado años atrás cuando apenas iniciaba en su carrera musical junto a un emotivo mensaje en el que destacó lo afortunada que fue su familia de que el artista hubiera sido como un padre para ella y sus hermanos.

Yeison Jiménez murió a principios de este año en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez se presentaría por segunda vez en El Campín este sábado 28 de marzo. Foto: Prensa RCN

En el video se puede ver a Yeison cantando una de sus canciones mientras pasa el micrófono a un grupo de niños que se encuentran junto a él para que lo ayuden a cantar su icónica canción ‘Ya no mi amor’ lanzada en 2016.

Artículos relacionados

En el mensaje que acompaña dicho audiovisual Heidy mencionó lo mucho que extrañaba al artista, quien este 28 de marzo tenía previsto llenar su segundo Campín en Bogotá.

“Qué afortunados fuimos de que Dios y la vida nos hubiera premiado con un gran papá como fuiste tú con nosotros, que falta nos haces y la que nos vas a hacer”

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al emotivo video del artista?

Este emotivo video ha conmovido a sus seguidores, quienes han llenado las redes sociales de mensajes recordando con cariño al artista y todo lo que significó para sus vidas. Así mismo, algunos destacaron su emotividad al mencionar su asistencia al homenaje que se hará este sábado en honor al sueño que tanto quiso cumplir en El Campín.

Artículos relacionados

“siempre fue un gran ser humano, no solo un artista", “se me aguaron los ojos, qué recuerdos tan fuertes”, “qué falta hace Yeison", “su legado nunca se va a apagar", fueron algunos de los mensaje.

 

Más de Famosos y celebridades

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López da giro inesperado Jhonny Rivera

Jhonny Rivera cumplirá millonario sueño a Jenny López: esto reveló desde Dubái

Jhonny Rivera reveló desde Dubái que le cumplirá un millonario sueño a su esposa, Jenny López, durante su luna de miel.

Él es Gabriel Bureau, con quien se casó la actriz María Manuela Gómez de Enfermeras Talento nacional

Él es Gabriel Bureau, con quien se casó la actriz María Manuela Gómez de Enfermeras

Reconocida actriz de Enfermeras del Canal RCN se casó. Él es Gabriel Bureau con quien confirmó la noticia.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra 2025. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló que no podrá dormir con Jenny durante su luna de miel: esta es la impactante razón

El cantante Jhonny Rivera impactó en redes sociales al revelar que existe impresionante regla en el país en el que se encuentra de luna de miel.

Lo más superlike

Cantante vallenato lloró en pleno concierto mientras interpretaba una canción a dúo. Viral

Cantante vallenato rompió en llanto en pleno concierto y su reacción se hizo viral

Mientras interpretaba una canción junto a otro artista, el cantante no pudo contener la emoción y soltó varias lágrimas.

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?