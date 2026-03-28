Revelan inédito video de Yeison Jiménez previo a homenaje en El Campín
Un video inédito del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez salió a la luz en las últimas horas, generando una emotiva reacción entre sus fanáticos. El audiovisual fue publicado previo al homenaje que se realizará en su honor en el Estadio Nemesio Camacho El Campín este sábado 28 de marzo, fecha en la que tenía programado su segundo concierto en el escenario más importante del país, pero que no pudo cumplir en vida.
¿Cuál es el inédito video de Yeison Jiménez publicado recientemente?
Hace pocos días Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió en sus redes sociales un inédito video del difunto artista grabado años atrás cuando apenas iniciaba en su carrera musical junto a un emotivo mensaje en el que destacó lo afortunada que fue su familia de que el artista hubiera sido como un padre para ella y sus hermanos.
En el video se puede ver a Yeison cantando una de sus canciones mientras pasa el micrófono a un grupo de niños que se encuentran junto a él para que lo ayuden a cantar su icónica canción ‘Ya no mi amor’ lanzada en 2016.
En el mensaje que acompaña dicho audiovisual Heidy mencionó lo mucho que extrañaba al artista, quien este 28 de marzo tenía previsto llenar su segundo Campín en Bogotá.
“Qué afortunados fuimos de que Dios y la vida nos hubiera premiado con un gran papá como fuiste tú con nosotros, que falta nos haces y la que nos vas a hacer”
¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al emotivo video del artista?
Este emotivo video ha conmovido a sus seguidores, quienes han llenado las redes sociales de mensajes recordando con cariño al artista y todo lo que significó para sus vidas. Así mismo, algunos destacaron su emotividad al mencionar su asistencia al homenaje que se hará este sábado en honor al sueño que tanto quiso cumplir en El Campín.
“siempre fue un gran ser humano, no solo un artista", “se me aguaron los ojos, qué recuerdos tan fuertes”, “qué falta hace Yeison", “su legado nunca se va a apagar", fueron algunos de los mensaje.
