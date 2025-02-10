Restos de Mauricio Leal y su madre estarían en riesgo de exhumación por impensada razón

Cuatro años después de su muerte, el caso del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, podría tomar un trágico giro a raíz de una deuda en la funeraria en la que sus cuerpos fueron enterrados.

¿Cómo fallecieron Mauricio Leal y Marleny Hernández?

El 22 de noviembre del 2021 las vidas de Mauricio Leal y Marleny Hernández se apagaron. Madre e hijo murieron a manos de Jhonier Leal, quien actualmente paga su condena en la cárcel La Tramacúa, de Valledupar.

“Los detalles de la necropsia revelaron cuatro heridas hechas con arma cortopunzante en el abdomen que le causaron la muerte, hay evidencia de que hubo una muerte violenta, un homicidio, dadas las características encontradas en el hecho”, afirmó el fiscal al momento de la muerte del estilista y su mamá.

¿Los restos de Mauricio Leal y Marleny Hernández serán exhumados?

Ahora bien, cuatro años después de este lamentable suceso, la funeraria Jardines de Paz estableció un plazo de dos meses para que los familiares de Mauricio Leal y Marleny Hernández compraran el terreno donde están sepultados o de lo contrario, su exhumación sería inevitable.

“El servicio ingresó el 26 de noviembre de 2021, con los fallecidos Marleny Hernández y Mauricio Leal, con una orden de prestación de servicios 01186591, bajo un contrato de arrendamiento, tiene una vigencia por 4 años que culmina el 26 de noviembre de 2025. El lote se debe comprar, ya que fue arrendado solo por cuatro años, esta compra se debe realizar antes del 26 noviembre del 2025”, menciona el documento emitido por la funeraria.

Sin embargo, el costo de este terreno se saldría del presupuesto de la familia de Mauricio y Marleny, quienes alegan que los bienes del estilista continúan congelados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Así mismo, las cuentas bancarias del estilista permanecen congeladas por orden judicial en las que se estima reunirían más de mil millones de pesos. Por lo pronto, el futuro de los cuerpos de Mauricio Leal y Marleny Hernández son un incierto.