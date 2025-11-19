En las últimas horas se reportó la desaparición de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala y de su mánager en municipio del Cauca.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿Qué se sabe del aparente secuestro del hijo de Giovanny Ayala?

De acuerdo a un reporte preliminar por las autoridades locales el joven se desplazaba en una camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, cuando fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta.

Al parecer, los presuntos hombres armados hicieron desviar al conductor que llevaba a Miguel Ayala y en este trayecto lo hicieron ingresar por una vía hacia el sector de Las Tres Margaritas, zona rural de Cajibío.

Tras conocerse la desaparición del artista las autoridades iniciaron todo un plan de búsqueda para dar con su paradero y el de la persona que lo acompañaba, quien sería su mánager.

Por el momento, no se ha establecido quiénes estarían detrás de la desaparición del joven de 23 años y su mánager.

Asimismo, hasta el momento, el cantante Giovanny Ayala no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido con su hijo y acompañante.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie: aclaró rumores de amputación

¿Dónde fue la última presentación de Miguel Ayala antes de su desaparición?

El cantante Miguel Ayala se había presentado el más reciente puente festivo en el municipio de El Tambo, Cauca. En donde interpretó e hizo vibrar a los asistentes con varias canciones de su papá.

Según reportes oficiales, este sector es conocido como un territorio con alta presencia de disidencias y grupos al margen de la ley, por lo que las alertas de las autoridades se encendieron de inmediato tras el reporte de la desaparición del artista y su mánager.

Por el momento, la Policía adelanta las investigaciones para establecer qué fue lo que pasó y hallar el paradero de Miguel Ayala y de su acompañante.

Artículos relacionados Gregorio Pernía ¡Nació el hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez! Así lo anunciaron y mostraron su rostro

¿Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, reportado como desaparecido?

Miguel Ayala, es oriundo de Bogotá, ciudad en la que creció junto a su mamá. Según ha contado en diferentes entrevistas, su papá siempre estuvo presente en su vida y fue allí donde él le tomó el gusto a la música.

Aunque intentó ser futbolista profesional, en su adolescencia se decantó por el mundo artístico y más al darse cuenta que tenía un timbre de voz parecido al de su papá.

Miguel desde que salió del colegio ha probado suerte en la música y con el apoyo de su papá ha podido presentarse en diferentes escenarios alrededor del país, además, ha participado en concursos de música e imitación.