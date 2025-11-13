Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

René Higuita es exaltado en México como leyenda en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional

René Higuita fue homenajeado por su impacto en la historia del fútbol, dejando el nombre de Colombia en alto.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
René Higuita sorprende a sus seguidores.
René Higuita es homenajeado por su trayectoria en el fútbol, adquiriendo el título de leyenda. (Foto Canal RCN)

René Higuita volvió a hacer historia. Esta vez, no fue con una atajada imposible ni con su icónica jugada del escorpión, sino con un reconocimiento que lo consagra entre los grandes del fútbol mundial.

René Higuita entra al Salón de la Fama del fútbol.
René Higuita hace historia al entrar al Salón de la Fama del fútbol. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

En una ceremonia en Pachuca, México, el arquero colombiano fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, un espacio reservado para quienes han dejado una huella imborrable en la historia de este deporte.

Higuita, con su estilo único y vestido con un traje negro, recibió este homenaje rodeado de figuras legendarias y bajo los aplausos de una audiencia que reconoció su legado.

Durante su intervención, recordó con orgullo su famosa jugada del “escorpión”, símbolo de su irreverencia y creatividad en la cancha.

¿Cómo ha evolucionado la figura de René Higuita fuera de las canchas?

Este reconocimiento llega en un momento especial para Higuita, quien en los últimos años ha mostrado otras facetas de su vida.

Este año, Higuita volvió a conectar con el público pero desde la cocina. Participando en MasterChef Celebrity Colombia 10 años.

Artículos relacionados

Su paso por el reality fue tan auténtico como su carrera deportiva. Entre risas, anécdotas y momentos emotivos, se ganó el cariño de los televidentes.

El nombre de Higuita queda inmortalizado junto a los más importantes futbolistas del mundo.

Su ingreso al Salón de la Fama no solo honra sus hazañas bajo los tres palos, sino también su capacidad de trascender generaciones.

¿Qué representa René Higuita para el fútbol colombiano?

René Higuita no es solo el arquero que revolucionó su posición; es una figura que ha sabido mantenerse vigente, reinventarse y seguir inspirando desde distintos escenarios.

Este homenaje se suma a una trayectoria que ha sido tan polémica como brillante, tan impredecible como inolvidable.

Desde sus días en Atlético Nacional y la Selección Colombia, hasta sus momentos más virales en redes sociales, Higuita ha demostrado que su historia no se limita únicamente a las canchas.

Artículos relacionados

Su nombre, ahora inscrito en el Salón de la Fama, representa mucho más que títulos o estadísticas.

René Higuita es el símbolo de una forma de vivir el deporte con pasión, autenticidad y una dosis de locura que lo hizo inolvidable.

René Higuita entra al Salón de la Fama del fútbol dejando el nombre de Colombia en alto.
René Higuita entra al Salón de la Fama del fútbol por su legado y aporte a la historia este deporte. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad Influencers

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Camilo Triana reveló a sus seguidores las secuelas que le dejó la obesidad tras años de malos hábitos.

Sara Corrales confirma que está embarazada Talento nacional

¡Sara Corrales está embarazada! La actriz compartió el video en el que anuncia que será mamá

Sara Corrales confirmó su embarazo con un video en Instagram donde mostró la felicidad que vive junto a su esposo Damián Pasquini.

Internautas aseguran que Melissa Gate estaría pagando su propio karma Melissa Gate

¿Melissa Gate víctima del karma? Internautas lo aseguran por esta razón

Internautas viralizan una frase de Karina García que encendió las redes tras los días difíciles de Melissa Gate en La casa de Alofoke.

Lo más superlike

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd Blessd

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Google anunció la mayor inversión en IA hasta la fecha Tecnología

Google anuncia millonaria inversión en inteligencia artificial, ¿de qué trata?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!