René Higuita es exaltado en México como leyenda en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional

René Higuita volvió a hacer historia. Esta vez, no fue con una atajada imposible ni con su icónica jugada del escorpión, sino con un reconocimiento que lo consagra entre los grandes del fútbol mundial.

René Higuita hace historia al entrar al Salón de la Fama del fútbol. (Foto Canal RCN)

En una ceremonia en Pachuca, México, el arquero colombiano fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, un espacio reservado para quienes han dejado una huella imborrable en la historia de este deporte.

Higuita, con su estilo único y vestido con un traje negro, recibió este homenaje rodeado de figuras legendarias y bajo los aplausos de una audiencia que reconoció su legado.

Durante su intervención, recordó con orgullo su famosa jugada del “escorpión”, símbolo de su irreverencia y creatividad en la cancha.

¿Cómo ha evolucionado la figura de René Higuita fuera de las canchas?

Este reconocimiento llega en un momento especial para Higuita, quien en los últimos años ha mostrado otras facetas de su vida.

Este año, Higuita volvió a conectar con el público pero desde la cocina. Participando en MasterChef Celebrity Colombia 10 años.

Su paso por el reality fue tan auténtico como su carrera deportiva. Entre risas, anécdotas y momentos emotivos, se ganó el cariño de los televidentes.

El nombre de Higuita queda inmortalizado junto a los más importantes futbolistas del mundo.

Su ingreso al Salón de la Fama no solo honra sus hazañas bajo los tres palos, sino también su capacidad de trascender generaciones.

¿Qué representa René Higuita para el fútbol colombiano?

René Higuita no es solo el arquero que revolucionó su posición; es una figura que ha sabido mantenerse vigente, reinventarse y seguir inspirando desde distintos escenarios.

Este homenaje se suma a una trayectoria que ha sido tan polémica como brillante, tan impredecible como inolvidable.

Desde sus días en Atlético Nacional y la Selección Colombia, hasta sus momentos más virales en redes sociales, Higuita ha demostrado que su historia no se limita únicamente a las canchas.

Su nombre, ahora inscrito en el Salón de la Fama, representa mucho más que títulos o estadísticas.

René Higuita es el símbolo de una forma de vivir el deporte con pasión, autenticidad y una dosis de locura que lo hizo inolvidable.