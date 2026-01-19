Reconocido presentador colombiano negó la supuesta maldición de Pipe Bueno, esto dijo

A raíz de la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, hay un tema que nuevamente salió a la luz y es lo que muchos internautas han calificado como la maldición de Pipe Bueno, una situación que llevó a que el mismo cantante rechazara este tipo de actos.

¿Qué es la supuesta maldición de Pipe Bueno?

Y es que, para aquellos que aún no lo saben, la supuesta maldición del cantante que resurgió a raíz de la muerte de su colega, sugiere que las personas con las que el cantante colombiano se toma una foto mueren poco después.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

Debido a este leyenda que cada vez toma más fuerza entre los usuarios de redes sociales, Sergio Barbosa, rompió el silencio para referirse al tema y desmentir cualquier afirmación que de por hecha esta supuesta maldición.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz entrevista en la que mujer le hizo grave advertencia a Yeison Jiménez: "va a tener un accidente"

"Puedo negar, la maldición de @pipebueno, esta foto fue hace muchos años, exactamente el día que lo invite a una cena con el embajador de los Estados unidos, yo le puse esa corbata, pues era una ocasión formal", escribió el reconocido presentador de noticia.

¿Qué dijo Sergio Barbosa sobre la maldición de Pipe Bueno?

Así mismo, el Barbosa dio a conocer que ese día pasaron muchas cosas que son "dignas de ser recordadas", entre esas un acercamiento que se dio y él mismo definió como importante, el cual consistió en su visa, algo que él deseaba.

Sergio, uno de los personajes más recordados de la televisión nacional gracias a su amplia trayectoria, culminó su mensaje haciendo un contundente llamado para que las personas dejen de hacerle Bully1ng al intérprete, pues bajo su punto de vista, se trata de una superstición sin ningún tipo de argumento y, por tanto, sin validez.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre el meme sobre su supuesta maldición?

Cabe señalar que pocos días después del lamentable fallecimiento de su amigo y colega, Bueno se despachó contra las personas que han hecho de este tema un chiste.

Esto dijo presentador colombiano sobre el meme de la maldición de Yeison Jiménez. Foto | Rodrigo Varela.

"Cómo puede uno en un momento tan trágico, donde se están perdiendo vidas humanas tener tiempo para un chiste tan huev*n, es como ¿qué tienes en la cabeza?, pero está bien, no soy responsable de cambiarle la mente a gente tan...", comentó.

Presentador colombiano negó la supuesta maldición de Pipe Bueno. Foto | Canal RCN.

Pipe, quien actualmente se encuentra radicado en México, fue uno de los cantantes que más se mostró afectado por la pérdida de un hombre que dejó una huella imborrable en su vida y en la de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.