Reconocido influenciador colombiano sufrió hurto en un aeropuerto; esto reveló en redes sociales

El reconocido influenciador caleño Belosmaki, cuyo nombre real es Belmer Ospina, mostró su indignación y su molestia al sufrir de un percance en el aeropuerto de Cali.

Las maletas del creador de contenido Belosmaki fueron saqueadas en el aeropuerto. (Foto de Freepik)

¿Qué le pasó a Belosmaki en el aeropuerto de Cali?

El influenciador hizo una grave denuncia por medio de un video que compartió en sus redes sociales.

El caleño cuenta con molestia que llegó de un vuelo desde Miami a su ciudad natal, y que los trabajadores de una reconocida aerolínea le sustrajeron varias pertenencias de valor de la maleta, pero que se pudo dar cuenta fue cuando llegó a su casa.

Según sus palabras, al abrir las maletas notó que le habían revisado todo y que le habían sacado unas botas que costaban alrededor de 1.800 dólares, cinco gorras entre las que había una de 600 dólares, una loción, unos zapatos de correr y otros elementos de valor.

“De cada maleta nos rob4r0n cosas”, expresó Belosmaki en su publicación.

El creador de contenido hizo un fuerte llamado a las personas de su ciudad porque considera que estos actos no solamente dañan la imagen de la aerolínea, sino que también afectan la reputación de Colombia ante los extranjeros.

Según él, si le ocurre a un local, con mayor razón puede sucederles a los visitantes.

¿Qué le respondió la aerolínea a Belosmaki luego de la pérdida de sus pertenencias?

Además, relató que intentó obtener una respuesta satisfactoria de la aerolínea, pero lo que recibió fue una explicación que reconocía que este tipo de situaciones se han presentado en varias oportunidades y que aún no han podido ser controladas.

Por ahora, Belosmaki se mantiene a la espera de una respuesta formal de la aerolínea y de la posibilidad de recuperar alguno de los elementos que le fueron sustraídos.

Mientras tanto, su denuncia sigue generando eco en redes sociales y abre un debate sobre la necesidad de reforzar los controles de seguridad en los aeropuertos del país.

Además de la denuncia que realizó en el aeropuerto, Belosmaki se ha consolidado como uno de los influenciadores más reconocidos de Cali.

Su contenido mezcla humor, experiencias cotidianas y viajes, pero también incluye mensajes de reflexión y apoyo social que lo han hecho destacar dentro de su comunidad.

Belosmaki hace parte del grupo de creadores caleños junto a La Jesuu y El Negro Está Claro, quienes han logrado posicionarse como referentes del entretenimiento en redes sociales por su autenticidad.