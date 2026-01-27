Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso”

Un actor costeño reveló en una entrevista realizada en un podcast que recientemente no pasó una audición debido a que no fue considerado lo suficientemente “famoso” para el proyecto.

Según explicó, la producción buscaba rostros con mayor reconocimiento.

¿Quién fue el reconocido actor que no fue contratado por no ser “famoso”?

Se trata de Mario Espitia, quien contó que sus inicios laborales estuvieron lejos de la actuación. Su primer trabajo fue como impulsador de bebidas alcohólicas, una experiencia que, según explicó, le ayudó a romper con el miedo al qué dirán y a fortalecer su disciplina personal.

El actor aseguró que a lo largo de su carrera tuvo que aprender a tolerar los rechazos, los golpes al ego y los constantes “no” en las audiciones. Espitia recordó que muchos colegas se rindieron en el camino debido a lo exigente que resulta el mundo actoral.

Mario Espitia reveló no conseguir un papel por no ser considerado "famoso". (Foto Canal RCN)

Uno de los episodios que más marcó su trayectoria ocurrió en 2025, cuando realizó un casting que él mismo calificó como “brutal”. Tras esperar cerca de un mes por una respuesta, su mánager le informó que no había sido seleccionado.

Al pedir una explicación sincera, le dijeron que no había quedado porque “no era famoso” y que los productores necesitaban “gente de cartel”, es decir, con mayor reconocimiento.

El actor relató que la situación le afectó emocionalmente y que incluso habló con Dios sobre lo que sentía, reconociendo que el golpe fue para su ego. Sin embargo, aseguró que esa experiencia reforzó su convicción de que, aunque hoy no lo conozcan, en algún momento lo harán, no desde la fama, sino desde quienes toman las decisiones laborales.

“Me duele el ego [...] Pero como las novelas mexicanas, las viejas cuando ya son ricas después de haber sido pobres: ‘Van a saber de mí' [...] Hoy no me conocen, pero me van a conocer [...] Nadie me conoce, pero me van a conocer. Y no hablo de la gente, la fama afuera, hablo de la gente que es la que da el trabajo en esto”, compartió.

Espitia confesó que lloró tras recibir la respuesta, pero decidió seguir adelante y avanzar con más proyectos.

¿En qué producciones ha participado Mario Espitia?

Mario Espitia es un actor colombiano con una amplia trayectoria en la televisión nacional.

Nació en Barranquilla, Atlántico, el 24 de octubre de 1983. Su madre es de origen libanés y su padre de ascendencia paisa. Estudió Comunicación Social en la Universidad del Norte y actuación con la artista Laura García.

Su debut en televisión se dio en 2004 en un reality show y en 2021 participó en MasterChef Celebrity.

Ha participado en producciones como Las iguanas, Leandro Díaz, Enfermeras, La ley del corazón, Love Motel, La fan, Las de siempre, Café con aroma de mujer, Dejémonos de Vargas, Rojo Carmesí y Perfil falso, en proyectos emitidos por HBO Max, RCN y Telecaribe.