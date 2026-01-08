Reconocida modelo colombiana hace parte de los 100 rostros más bellos del mundo: ¿de quién se trata?

Anualmente, las organizaciones de TC Candler, y The Independent Critics, destacadas por visibilizar los cien rostros más bellos del mundo tanto en mujeres como en hombres, ha mencionado dentro del ranking a una reconocida modelo colombiana.

Sin duda, la noticia ha causado gran conmoción por parte de los internautas, quienes se han sorprendido al ver el nombre de la famosa modelo colombiana, quien está dentro de los primeros 40 lugares.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia La Abuela, de La casa de los famosos, reapareció con un cuerpazo: "ahora sí, qué pollo hay pa' mí"

¿Quién es la reconocida modelo colombiana que hace parte de los cien rostros más bellos del mundo?

Desde hace varios años, TC Candler y The Independent Critics, se han convertido en tendencia tras anunciar el rostro de las celebridades que hacen parte del entretenimiento, entre los 100 más bellos del mundo.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón confesó que tiene un primo hermano al cual su padre reconoció antes de fallecer

A finales de diciembre, ambas organizaciones informaron mediante sus redes sociales que la antioqueña, Sara Orrego, quien es una reconocida modelo y creadora de contenido digital, hace parte de la categoría de las mujeres con el rostro más bello del mundo.

Ella es Sara Orrego, la colombiana que hace parte de los 100 rostros más bellos del mundo. | AFP: Phillip Faraone

Sin duda, la noticia ha causado gran conmoción por parte de los internautas, quienes se han sorprendido al ver que Sara Orrego ocupó el puesto 32 dentro de la categoría de TC Candler, y The Independent Critics en la edición 2025.

¿Quién es Sara Orrego, la modelo reconocida por trabajar junto a Beéle?

Una de las figuras más influyentes de los últimos años en el campo del modelaje y de las redes sociales, es Sara Orrego, quien en la actualidad cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Hace algunas semanas, Sara se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras varios rumores que internautas compartieron en redes sociales acerca de una fotografía que compartió el cantante de género urbano Beéle junto a Sara Orrego.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

Tras varios rumores, el vínculo que Sara tuvo con el cantante colombiano Beéle se trató acerca del trabajo que tuvo la modelo en el videoclip de la canción ‘Lençóis maranhenses’, la cual cuenta con múltiples visualizaciones mediante las diferentes plataformas musicales.

¿En qué videclip participó Sara Orrego juunto a Belée? | AFP: Phillip Faraone

Por el momento, la modelo colombiana ha demostrado que tiene un estilo de vida saludable, manteniéndose en forma y, también, siendo un ejemplo a seguir para varios de sus seguidores, quienes admiran su amplia trayectoria profesional.