Reconocida influenciadora reveló que espera su primer bebé: "La razón por la que estaba perdida"

Una reconocida creadora de contenido y gestora social sorprendió a sus miles de seguidores recientemente al revelarles que espera su primer bebé tras varias semanas desaparecida de redes sociales.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Cuál fue la influenciadora que reveló que espera su primera bebé?

La creadora de contenido Valentina Lapeira Pumarejo, conocida plataformas digitales, decidió romper el silencio y compartir una de las noticias más importantes de su vida: será mamá por primera vez.

Y aquí les cuento la razón por la que estaba tan perdida.

La influenciadora compartió una primera publicación en sus redes sociales en las que se dejó ver junto a su pareja emocionados por la noticia, celebrándola junto a su mascota.

Valentina les reveló a su comunidad que este era especial motivo por el que había estado ausente de sus redes sociales en las últimas semanas, eso sí, dejó claro que se moría de ganas por darles la buena noticia de su hogar tras haberse casado en noviembre.

Valentina Lapeira reveló que espera bebé. (Fotos Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Cómo fue el anuncio de la influenciadora sobre su embarazo?

La creadora de contenido compartió una primera foto de la ecografía que se hicieron con su pareja para ver a su bebé, por lo que estaría superando la sexta semana de embarazo que es cuando se hacen este tipo de toma de imágenes.

La influenciadora aseguró que este era el regalo de Navidad para ella y para su pareja, por lo que no caben de la dicha y no podían esperar más para revelarles la noticia a sus seguidores.

Nuestro arbolito este año brilla un poquito diferente… y no podíamos esperar a compartirlo con ustedes.

La creadora de contenido de empleos dejó ver su emoción por la espera de su hijo, ya que en publicaciones posteriores revelaron cómo fue el descubrimiento de su bebé.

Te esperamos con mucho amor.



El anuncio no tardó en generar una ola de reacciones. Amigos, colegas del medio digital y seguidores inundaron la publicación con mensajes de felicitación, apoyo y buenos deseos para esta nueva etapa que comienza.

Artículos relacionados Feid Hermana de Karol G habría confirmado ruptura entre la artista y Feid: así lo hizo

¿Quién es Valentina Lapeira, exreina de belleza e influenciadora?

Valentina Lapeira es una creadora de contenido que se hizo reconocida por us dinámica de "Martes de Vacantes", una plataforma de búsqueda de empleo en Colombia con la que según expone en sus redes ha ayudado a miles de personas a encontrar un empleo.

Desde que era adolescente empezó a participar en diferentes desfiles y comitivas de reinas curramberas, además, compitió varias veces por la corona del Carnaval de Barranquilla.