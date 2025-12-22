Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón sorprendió con radical decisión sobre su cuerpo, así quedó

En las últimas horas, Yina Calderón causó impresión al mostrar que se sometió a impactante procedimiento estético.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón reveló que se sometió a procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

Una vez más, Yina Calderón fue tema de conversación en redes sociales tras hacer una sorpresiva revelación sobre una decisión que tomó sobre su cuerpo y que, como era de esperarse captó la atención de los internautas.

Artículos relacionados

¿Qué se hizo Yina Calderón en el cuerpo? Esto reveló

A través de una de sus cuentas oficiales de Instagram, la polémica creadora de contenido reveló que, por motivo de las fiestas de fin de año, optó por realizarse un procedimiento para lucir una piel radiante.

Artículos relacionados

"Me voy a broncear porque a mí no me coge el 31 de diciembre con la piel de queso, no mi amor yo voy a llegar bronceada", escribió la mujer por medio de sus historias.

Artículos relacionados

En los videos, se puede apreciar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia grabándose frente al espejo mientras muestra con lujo detalle cómo se ve su cuerpo minutos antes de ingresar al lugar en el que se realizó el procedimiento.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón impactó al revelar que se hizo procedimiento para aclarar la piel. Foto | Canal RCN.

En las primeras grabaciones, la también empresaria de fajas dejó ver el antes, y anunció que luego mostraría los resultados, "ya les muestro cómo es que esta maquinita me va a dejar", señaló mientras presumía su f1gura.

"Bebés, aquí hay solución pa' todo, en Bogotá que no hay sol, se le tiene, dijo mientras aseguró que se rehúsa a irse blanca para su pueblo.

¿Cómo quedó Yina Calderón tras realizarse procedimiento estético?

Luego de varias historias generando expectativa por el nuevo cambio en su tono de piel, finalmente reapareció para mostrar cómo quedó, dejando ver que, en efecto, esta decisión superó sus expectativas por completo.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Este fue el procedimiento que Yina Calderón se hizo en su cuerpo. Foto | Canal RCN.

Así mismo, reveló que el mencionado procedimiento que consiste en darle una tonalidad más oscura a la piel, se tardó aproximadamente 10 minutos, "bebés, o sea, vean la raya por donde estaba yo y miren cómo quedé de morenita, uno se ve hasta más flaco con ese bronceado", aseveró.

Por último, Calderón no perdió la oportunidad para decirle a sus seguidoras que, si, como ella, están buscando broncearse, ese es el lugar indicado, pues los resultados la dejaron más que satisfecha.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Novia de Yeferson Cossio habló de su estado de salid Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está el influenciador tras cirugía de corazón

Carolina Gómez se pronunció luego del procedimiento de corazón que le hicieron a Yeferson Cossio y mostró su reencuentro con él.

Blessd tomó decisión tras reencuentro de él con Karina García Blessd

Se reveló la decisión que tomó novia de Blessd tras su reencuentro con Karina García, ¿terminaron?

Manuela QM, novia de Blessd, tomó radical decisión tras el reencuentro entre el reguetonero y su ex, Karina García en evento con WestCol.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia. Yina Calderón

Yina Calderón se pronunció tras operación de Yeferson Cossio, ¿qué dijo?

Tras el percance de salud que sufrió Yeferson Cossio, Yina Calderón se unió para expresar su apoyo al creador de contenido.

Lo más superlike

Martín Elías Jr. recordó a su abuelo tras 12 años de su muerte Diomedes Díaz

Martín Elías Jr. reveló inédita foto suya junto a su abuelo Diomedes Díaz antes de su fallecimiento

Martín Elías Jr. decidió compartir uno de los últimos recuerdos que vivió junto a su abuelo Diomedes Díaz tras cumplirse 12 años de su fallecimiento.

Así luce la bebé de los Teletubbies en la actualidad Talento internacional

Sale a la luz cómo luce hoy la bebé que hacía de 'Sol' en los Teletubbies ¡Tiene 30 años!

Santiago Vargas, Carla Giraldo La casa de los famosos

¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn