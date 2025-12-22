Una vez más, Yina Calderón fue tema de conversación en redes sociales tras hacer una sorpresiva revelación sobre una decisión que tomó sobre su cuerpo y que, como era de esperarse captó la atención de los internautas.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Cintia Cossio rompió el silencio tras la operación de Yeferson Cossio, ¿qué dijo?

¿Qué se hizo Yina Calderón en el cuerpo? Esto reveló

A través de una de sus cuentas oficiales de Instagram, la polémica creadora de contenido reveló que, por motivo de las fiestas de fin de año, optó por realizarse un procedimiento para lucir una piel radiante.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

"Me voy a broncear porque a mí no me coge el 31 de diciembre con la piel de queso, no mi amor yo voy a llegar bronceada", escribió la mujer por medio de sus historias.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

En los videos, se puede apreciar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia grabándose frente al espejo mientras muestra con lujo detalle cómo se ve su cuerpo minutos antes de ingresar al lugar en el que se realizó el procedimiento.

Yina Calderón impactó al revelar que se hizo procedimiento para aclarar la piel. Foto | Canal RCN.

En las primeras grabaciones, la también empresaria de fajas dejó ver el antes, y anunció que luego mostraría los resultados, "ya les muestro cómo es que esta maquinita me va a dejar", señaló mientras presumía su f1gura.

"Bebés, aquí hay solución pa' todo, en Bogotá que no hay sol, se le tiene, dijo mientras aseguró que se rehúsa a irse blanca para su pueblo.

¿Cómo quedó Yina Calderón tras realizarse procedimiento estético?

Luego de varias historias generando expectativa por el nuevo cambio en su tono de piel, finalmente reapareció para mostrar cómo quedó, dejando ver que, en efecto, esta decisión superó sus expectativas por completo.

Este fue el procedimiento que Yina Calderón se hizo en su cuerpo. Foto | Canal RCN.

Así mismo, reveló que el mencionado procedimiento que consiste en darle una tonalidad más oscura a la piel, se tardó aproximadamente 10 minutos, "bebés, o sea, vean la raya por donde estaba yo y miren cómo quedé de morenita, uno se ve hasta más flaco con ese bronceado", aseveró.

Por último, Calderón no perdió la oportunidad para decirle a sus seguidoras que, si, como ella, están buscando broncearse, ese es el lugar indicado, pues los resultados la dejaron más que satisfecha.