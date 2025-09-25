Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida influenciadora colombiana sufrió inesperado accidente: esto se sabe

Reconocida influenciadora colombiana informó a sus fans que sufrió inesperado accidente: compartió foto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura sorprendió al revelar inesperado accidente dental
El inesperado accidente dental de La Segura que preocupó a sus fans. (Foto Freepik)

La reconocida influenciadora colombiana Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: sufrió un accidente en las últimas horas que afectó directamente su salud dental.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el accidente que sufrió La Segura? Esto dijo la influenciadora

En una publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura compartió una fotografía en la que enseñó el lamentable resultado de un pequeño accidente que afectó directamente su salud dental.

Accidente dental de La Segura sorprendió a sus seguidores en redes
La Segura informó a sus seguidores sobre un inesperado accidente dental. (Foto Canal RCN).

Y es que la creadora de contenido tuvo una pequeña fractura dental en un incisivo central ocasionando que este quedara coloquialmente ‘desportillado’. Aunque La Segura no reveló mayores detalles sobre cómo terminó con uno de sus dientes fracturados, dejó ver con humor la situación al asegurar que ahora parecía un “chimuelo”.

Por lo pronto se desconoce si La Segura atendió esta lesión de manera inmediata o si está tomando la situación con suficiente calma antes de realizarse cualquier procedimiento que la ayude a recuperar su sonrisa.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el día de La Segura previo a su accidente dental?

Vale la pena destacar que antes de que La Segura compartiera con sus seguidores detalles sobre el accidente dental que sufrió en las últimas horas, la creadora de contenido había compartido parte de su rutina del día en donde por primera vez tomó clases de estimulación junto a su pequeño hijo, Lucca.

Influenciadora La Segura relató accidente dental que vivió este día
La Segura sufrió accidente dental y lo dio a conocer en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Y es que la creadora de contenido ha mostrado su etapa maternal como una de las mejores de su vida al compartir con sus seguidores cada uno de los avances que ha tenido en los cuidados de su bebé, producto de su relación con el chef uruguayo, Ignacio Baladán.

Artículos relacionados

Actualmente la pareja se encuentra atravesando cada etapa de crecimiento junto a su bebé, quien día a día alegra no solo sus vidas, sino también la de cientos de seguidores que los siguen en sus respectivas redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de Karol G comparte en redes sociales su proceso de recuperación luego de una cirugía estética. Karol G

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, comparte detalles de su intervención estética: ¿qué se hizo?

Veronica Giraldo, hermana de Karol G, se sometió a una intervención estética. Los resultados causan revuelo.

Shakira inaugura escuela en Catatumbo Shakira

Shakira inaugura escuela en Catatumbo: “Hemos demostrado que la educación trae esperanza”

Shakira, junto a su Fundación Pies Descalzos, inauguró una escuela en el Catatumbo para ofrecer educación a jóvenes de la región.

Yina Calderón lanza indirecta a Andrea Valdiri. Yina Calderón

Yina Calderón le envía mensaje a Andrea Valdiri por su enfrentamiento: “Yo no me confiaría tanto”

Yina Calderón le manda indirecta a Andrea Valdiri a través de una historia en Instagram por su encuentro de boxeo.

Lo más superlike

Camilo Cifuentes compartió foto por primera vez Influencers

Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, sorprendió a sus seguidores con una foto suya al mostrar regalo le dio Dayro Moreno.

Camilo causa revuelo en redes al revelar que tiene cuadros hechos con placenta. Camilo

Camilo revela el recuerdo que tiene del día del nacimiento de sus hijas: ¿de qué se trata?

Siete delantales negros en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Estas celebridades quedaron en riesgo de eliminación

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier