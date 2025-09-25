Reconocida influenciadora colombiana sufrió inesperado accidente: esto se sabe

La reconocida influenciadora colombiana Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio: sufrió un accidente en las últimas horas que afectó directamente su salud dental.

¿Cuál fue el accidente que sufrió La Segura? Esto dijo la influenciadora

En una publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura compartió una fotografía en la que enseñó el lamentable resultado de un pequeño accidente que afectó directamente su salud dental.

La Segura informó a sus seguidores sobre un inesperado accidente dental. (Foto Canal RCN).

Y es que la creadora de contenido tuvo una pequeña fractura dental en un incisivo central ocasionando que este quedara coloquialmente ‘desportillado’. Aunque La Segura no reveló mayores detalles sobre cómo terminó con uno de sus dientes fracturados, dejó ver con humor la situación al asegurar que ahora parecía un “chimuelo”.

Por lo pronto se desconoce si La Segura atendió esta lesión de manera inmediata o si está tomando la situación con suficiente calma antes de realizarse cualquier procedimiento que la ayude a recuperar su sonrisa.

¿Cómo fue el día de La Segura previo a su accidente dental?

Vale la pena destacar que antes de que La Segura compartiera con sus seguidores detalles sobre el accidente dental que sufrió en las últimas horas, la creadora de contenido había compartido parte de su rutina del día en donde por primera vez tomó clases de estimulación junto a su pequeño hijo, Lucca.

La Segura sufrió accidente dental y lo dio a conocer en redes sociales. (Foto Canal RCN).

Y es que la creadora de contenido ha mostrado su etapa maternal como una de las mejores de su vida al compartir con sus seguidores cada uno de los avances que ha tenido en los cuidados de su bebé, producto de su relación con el chef uruguayo, Ignacio Baladán.

Actualmente la pareja se encuentra atravesando cada etapa de crecimiento junto a su bebé, quien día a día alegra no solo sus vidas, sino también la de cientos de seguidores que los siguen en sus respectivas redes sociales.