Cuerpo de B-King ya fue entregado a sus familiares: esto se sabe

La muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, en territorio mexicano continúa generando impacto. En las últimas horas se dio a conocer que su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser repatriado a Colombia.

¿Qué se sabe tras la entrega del cuerpo de B-King a su familia?

Luego de que se confirmara la muerte de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, el pasado lunes 22 de septiembre, se dio a conocer que los familiares de B-King ya tienen bajo su poder el cuerpo sin vida del artista.

Revelarían más detalles de la muerte de B-King/Canal RCN

Vale la pena destacar que, para hacer efectivo este proceso, los cuerpos de los artistas debieron ser sometidos a una necropsia que confirmara su identidad y permitiera a las autoridades mexicanas entregarlos a sus familiares.

Artículos relacionados Talento nacional Salieron a la luz las imágenes de los costales en los que hallaron a B-King y Regio Clown

Según información que circula en medios internacionales, los cuerpos de los cantantes habrían sido hallados desm*mbrados junto a un mensaje anónimo.

Por lo pronto se desconoce si el cuerpo de B-King ya se encuentra en territorio colombiano para ser despedido por sus familiares y amigos cercanos, pues hasta el momento su hermana Stefanía Agudelo y su madre han guardado silencio sobre este suceso.

¿Cuándo fue la última vez que se vio a B-King con vida?

B-King viajó a México con la ilusión de presentarse por primera vez en este país, un objetivo que cumplió con éxito, aunque poco después su carrera se vio empañada por la tragedia de su muerte. El artista fue visto por última vez el martes 16 de septiembre, cuando asistió a un gimnasio ubicado en Polanco, Ciudad de México, en compañía de Regio Clown.

B-King tuvo un trágico desenlace | Foto del Canal RCN.

Ese día, B-King le comentó a su mánager que iría a una comida con algunas personas y que más tarde lo recogería en el hotel. Sin embargo, nunca regresó: tras salir del gimnasio no se volvió a saber de él hasta siete días después, cuando se confirmó su fallecimiento.

Actualmente las investigaciones para esclarecer los hechos de su muerte continúan, así lo confirmó la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.