Mariana Pajón reveló qué hace para que su hijo nazca amando la bicicleta

Mariana Pajón conmovió en redes al posar con su bici y confesar que su bebé ya reconoce el sonido del deporte que marcó su vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mariana Pajón cuando ganó una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos
Mariana Pajón reveló que la pérdida de su primer hijo marcó su vida. (Foto: Foto: AFP/ Raul Arboleda)

La campeona Olímpica de BMX, Mariana Pajón volvió a convertir siempre protagonista de las redes sociales, compartir una publicación que despertó emociones en su público.

¿Qué mensaje compartió Mariana sobre su bicicleta y su bebé?

Aunque no se encuentra compitiendo activamente debido a su embarazo, la atleta se mostró feliz al posar junto a su bicicleta de competencia, recordándole a sus seguidores que la pasión por el deporte sigue intacta y que espera pronto volver a la pista.

En este carrusel de fotografías que posteó, Mariana se mostró sonriente y conectada con el objeto que ha sido compañero de batallas deportivas, su bicicleta.

"No te he olvidado y me encanta ir a consentirte y prepararte para el regreso. Mientras tanto le enseño a mi bebé cómo suenas" expresó Mariana.

 

La corredora aprovechó para enviar un mensaje simbólico sobre un elemento tan importante en su carrera, asegurando que pronto volverán a estar juntos en los entrenamientos y competencias.

Además, agregó un detalle que conmovió a todos los seguidores, pues contó que desde el vientre ya está familiarizando a su bebé con el sonido característico de la bicicleta, como una manera de familiarizarlo y transmitirle, desde temprano la pasión que tanto ella como su esposo comparten por el deporte.

Este gesto dejó abierta la pregunta sobre si el pequeño heredará el legado deportivo de la familia, algo que, sin duda, despierta curiosidad y emoción entre los fans.

¿Cómo afronta Mariana Pajón su preparación física en esta etapa?

A pesar de no estar en competencia oficialmente, Mariana ha dejado claro que no ha abandonado sus rutinas de entrenamiento, y aunque son adaptadas, a su estado actual, mantiene una preparación física constante que le permite conservar la disciplina y el ritmo deportivo.

Mariana Pajón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019
La medallista reveló que el año pasado perdió a su primer hijo. (Foto: AFP/ Cris Bouroncle)

Para ella mantenerse activa, no sólo es importante para su bienestar, sino también una manera de vivir su embarazo con energía y fortaleza. La deportista ha reiterado en varias ocasiones que este proceso lo vive con ilusión, entendiendo que se trata de una etapa especial en la que combina el cuidado de su salud con la preparación para la llegada de su hijo.

Sus seguidores celebran verla con tanta determinación, pues consideran que su actitud sigue siendo un ejemplo de resiliencia y pasión por lo que hace, pues más allá de lo deportivo, Mariana ha escrito a su bebé como un niño arcoíris, un término con el que se refieren a mis hijos que llegan después de una dolorosa pérdida.

¿Qué significado tiene su embarazo para Mariana Pajón?

La noticia del embarazo llegó poco tiempo después de atravesar por un momento difícil en la familia, lo que convirtió esa etapa en un símbolo de esperanza y renovación para ella y sus seres queridos.

Mariana Pajón será mamá y no descarta su regreso a los Juegos Olímpicos
Mariana Pajón será mamá y promete seguir pedaleando hacia Los Juegos Olímpicos 2028. Foto AFP/Jeff Pachoud

La publicación en redes no sólo despertó mensajes de apoyo y cariño, sino que también le recordó a todos que Mariana Pajón no sólo es un atleta de élite sino también una mujer que comparte su vida con transparencia gratitud, y mientras espera el nacimiento de su hijo, mantiene la ilusión de regresar a las pistas demostrando que la maternidad y el deporte al alto rendimiento sí pueden ir de la mano.

