Reconocida actriz colombiana denunció haber sido agredida en un establecimiento

Reconocida actriz colombiana denunció por medio de redes sociales haber sido víctima de agresión en un establecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas
Indignación por la agresión que sufrió Alina Lozano en un establecimiento
Alina Lozano denuncia agresión en un establecimiento y causa revuelo en redes. (Foto Freepik: @PlaceboPill).

La reconocida actriz colombiana Alina Lozano denunció en las últimas horas por medio de sus redes sociales el haber sido víctima de agresión en un establecimiento comercial en Chía, generando indignación entre los internautas.

¿Qué se sabe sobre la agresión de la que fue víctima Alina Lozano?

En un reciente video compartido por medio de su cuenta oficial de TikTok, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alina Lozano relató un difícil momento que vivió en un establecimiento comercial ubicado en Chía.

Alina Lozano contó la agresión que vivió en un local y generó reacciones
Alina Lozano denunció haber sido agredida en un establecimiento de Chía. (Foto Canal RCN).

Según información brindada por la actriz en dicho audiovisual, surgió un malentendido con una empleada del establecimiento que escaló a una confrontación innecesaria únicamente por querer cambiar uno de los productos que había adquirido con anterioridad.

“Ella cogió una cosa como estas (un termo) y me la tiró en la cara y yo la esquivé, pero por supuesto yo me agaché y se lo devolví y le atiné, porque es que yo no soy manca uno tiene también poderse defender”

En aquella ocasión, la actriz no confirmó si interpondría una denuncia formal, pero su testimonio generó gran revuelo en las redes sociales, donde varios de sus seguidores le manifestaron su apoyo por lo sucedido.

¿En qué terminó el pleito entre Alina Lozano y el establecimiento en el que fue agredida?

Ahora bien, horas más tarde de este inesperado suceso, Alina Lozano compartió una actualización sobre lo sucedido con la empleada del establecimiento y confirmó que los dueños se comunicaron con ella directamente. Sin embargo, manifestó que la persona con la que tuvo el incidente no estuvo presente.

Alina Lozano agresión
Esto se sabe de la agresión que denunció la actriz Alina Lozano en un comercio. (Foto Canal RCN).

Así mismo, confesó que pidió disculpas por la forma en la que reaccionó ante la situación, pero reiteró que el hecho de la agresión física fue lo que la llevó a actuar de esta manera y compartirlo en las redes sociales.

"Ellos tomaron cartas en el asunto. Estuvimos de acuerdo con que fue una situación que escaló y se desbordó, pero que efectivamente no puede existir ni de parte de un cliente, ni de una persona que esté detrás de un mostrador"

