Mafe Walker y Markillero reciben críticas por video: ¿por qué los comparan con Alina Lozano y Jim?

Mafe Walker y Markillero comparten un video juntos que desató críticas y comparaciones en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Romántico momento protagonizaron Markiller y Mafe Walker
Mafe Walker y Markillero protagonizan un video que divide opiniones. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido y exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Mafe Walker, sorprendió al mostrar un video cocinando con el que sería su nuevo amor, el cantante de música urbana, Markillero.

¿Cuál fue el romántico momento que protagonizaron Markiller y Mafe Walker en redes?

En el video se le ve muy contenta preparando una pasta, mientras Markillero le entrega unas rosas y aunque se abrazan tratando de ser románticos, se nota una incomodidad entre los dos.

Luego, en otra escena, están sentados comiendo y compartiendo la comida en la mesa. Sin embargo, el video dio pie a que diversos usuarios en redes sociales comenzaran a comentar sobre el vínculo entre Walker y Markillero.

El video, compartido en la cuenta principal de Instagram donde suma más de 200 mil seguidores, muestra a la creadora de contenido —reconocida por afirmar que se comunica con seres extraterrestres— recibiendo muchas críticas y burlas de usuarios que aseguraban que ese amor es ficticio.

¿Por qué a Mafe Walker y Markiller los comparan con Alina Lozano y Jim Velázquez?

Entre los comentarios de los usuarios se leía: ‘¿Ese es un extraterrestre? ¿Se lo trajo de otra galaxia?’, ‘Un amor intergaláctico: te amo, me amo, nos amamos’. Incluso compararon esta relación con la de ‘No sé cuál pareja es más montada”, esta o la de Marlon y Yana’, o con ‘La nueva Alina y Jimmy’.

Y es que la relación de la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velázquez, desde su inicio, ha sido muy criticada por la diferencia de edad, además de las múltiples polémicas que han protagonizado en redes sociales y la exposición de sus problemas de pareja, lo que ha hecho que los usuarios duden de la veracidad de su relación.

Razón por la cual están siendo comparados con la reciente exposición de Mafe Walker y el cantante Markiller, quienes en un video aparecen compartiendo con una de las canciones de él de fondo.

Además, recientemente fueron invitados al programa matutino Buen Día, Colombia, donde Mafe bailó al ritmo de la música de Markiller, y allí no confirmaron ni desmintieron su relación sentimental.

