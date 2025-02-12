Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida creadora de contenido para adultos reveló cómo lucía a sus 17 años

Karely Ruiz compartió fotos del antes y después para responder a las críticas sobre sus implantes y dejó claro que no los retirará.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karely Ruiz antes de sus retoques estéticos.
Karely Ruiz compartió en sus redes una fotografía donde se veía sin retoques a sus 17 años. Foto Freepik

Karely Ruiz volvió a ser tendencia en redes sociales luego de publicar una fotografía de cuando tenía alrededor de 17 años, antes de someterse a los cambios estéticos que hoy la caracterizan.

Karely quiso mostrar a sus seguidores cómo lucía en sus primeros pasos dentro del mundo digital, una época en la que apenas descubría su estilo, sus límites y su relación con la cámara.

¿Por qué Karely Ruiz decidió mostrar una foto de su vida antes de las intervenciones estéticas?

Durante los últimos días, la influencer ha sostenido un diálogo constante con sus seguidores acerca de si debería retirarse los implantes mamarios, pues había recibido algunos comentarios de personas que consideran que su figura ha cambiado demasiado después del embarazo.

 

La fotografía muestra a una Karely de 17 años con un aspecto totalmente distinto al que hoy la caracteriza, con un estilo mucho más sencillo en comparación con su imagen actual.

Y junto a esta foto, compartió otra reciente para mostrar la transformación que ha experimentado a lo largo de los años, dejando claro que sus decisiones han sido voluntarias y forman parte de un proceso con el que se siente tranquila.

¿Qué respondió Karely Ruiz a quienes le sugieren quitarse los implantes?

Karely aseguró que no planea cumplir expectativas ajenas sobre su cuerpo y aunque entiende que su figura sea tema de conversación en redes, no permitirá que las críticas influyan en su autoestima ni en las decisiones sobre su apariencia.

Karely Ruiz reafirmó su seguridad mostrando su evolución desde que empezó en redes sociales.
Karely Ruiz reafirmó su seguridad mostrando su evolución desde que empezó en redes sociales. Foto Freepik

Además, expresó que las opiniones negativas suelen intensificarse sobre las mujeres que han sido madres, como si la maternidad implicara renunciar a la forma en la que desean verse o presentarse ante el mundo, por lo que no les “dará gusto” a quienes la juzgan sin conocer su proceso personal.

¿Quién es Karely Ruiz y por qué genera tanto interés entre sus seguidores?

Karely Ruíz tiene 24 años y se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes de México y acumula más de 10 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Ha trabajado como modelo durante varios años y ha realizado colaboraciones en videoclips y contenido digital con otras figuras reconocidas.

Además, hace 10 meses aproximadamente dio la bienvenida a su primera hija fruto de su relación con el productor y DJ Jhon Echeverry, y participó en la cuarta edición de ‘Stream FIghters 4’ donde obtuvo la victoria frente a Karina García.

Así fue el encuentro entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'
Karina García perdió frente a Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN | Freepik)

Una etapa que, según sus aportes en entrevista, ha marcado un antes y un después en su vida, impulsando su actividad en redes y su acercamiento con sus seguidores en redes sociales.

