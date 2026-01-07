Reconocida celebridad anunció el nacimiento de su segundo hijo con emotivo video: así lo hizo

En las últimas horas, un reconocido bailarín y creador de contenido digital se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales tras anunciarles a sus seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

En su reciente publicación sorprendió a todos sus seguidores con el especial anuncio del nacimiento de su segundo hijo, quien ha generado una ola de comentarios tras el especial video que compartió.

¿Quién es el reconocido influencer que anunció el nacimiento de su segundo hijo?

Uno de los bailarines más destacados de toda Latinoamérica y, también, creador de contenido digital, quien ha tenido gran popularidad en las redes sociales es Gabriel Peralta, quien se ha destacado desde hace varios años en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, siendo jurado de un programa de baile y parte de ‘Los Power’.

Así anunció Gabriel Peralta el nacimiento de su hijo. | Foto: Freepik

Además, Gabriel Peralta compartió en las últimas horas un emotivo video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores, que su hijo Gael nació. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras junto a su pareja:

“Gael, bienvenido hijo hermoso. Hoy, 6 de enero de 2026, a las 13:35 horas, llegaste a este mundo a multiplicar nuestro amor y a transformar nuestra familia para siempre. Tu madre, tu padre y tu hermana te amaremos por toda la vida”, agregaron en la descripción de la publicación.

Desde luego, Gabriel ha demostrado tener una de las relaciones más estables en el entretenimiento desde hace varios años junto a Michu Janke, quien es la madre de sus dos hijos, fruto de su romance.

¿Cuál es el significado de Gael, el segundo hijo de Gabriel Peralta?

Desde que la pareja de influenciadores anunció en sus redes sociales el nacimiento de su segundo hijo llamado Gael, varios internautas se han preguntado acerca del significado de su nombre.

¿Qué significa el nombre de Gael? | Foto: Freepik

Según la IA, más conocida como Inteligencia Artificial, Gael es derivado al origen celta, el cual significa ‘hombre generoso’, quien demuestra gran nobleza en su interior junto con las personas que lo rodean y, también, con aquellos que atraviesan por un complicado momento.