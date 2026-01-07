Reconocida actriz colombiana confirmó su nueva relación con romántico beso: ¿de quién se trata?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
María Camila Arteaga
¿Quién es la reconocida actriz colombiana que confirmó su nueva relación? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que una reconocida actriz colombiana tiene una nueva relación.

Sin duda, la noticia ha generado gran curiosidad por parte de los internautas, quienes se han preguntado acerca de la identidad del hombre que sería el nuevo novio de la actriz.

¿Quién es la reconocida actriz colombiana que confirmó su nueva relación?

El nombre de Verónica Orozco se ha convertido en uno de los más influyentes del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en varias producciones, en especial, por su gran participación en la telenovela ‘Las de siempre’, del Canal RCN, en la que tendrá una gran acogida.

Con esta fotografía, Verónica Orozco confirmó su nueva relación. | Foto: Canal RCN

Además, la actriz ha acaparado la atención mediática en las últimas horas al compartir una ráfaga de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores que disfrutó de unas maravillosas vacaciones.

Así también, se evidencia en la fotografía que la actriz está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras presumir la que sería su nueva relación al darse un romántico beso con un guapo hombre tras su visita en Chile.

Desde luego, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del especial momento que está atravesando la actriz al tener una nueva relación sentimental con un hombre llamado Thiago.

¿Dónde y cuándo se estrenará ‘Las de siempre’ en donde participará Verónica Orozco?

Desde hace varias semanas, miles de internautas se han encontrado bajo la expectativa de la nueva telenovela que estrenará el Canal RCN, la cual se llama ‘Las de siempre’ y se emitirá después de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, la cual inicial el próximo 13 de enero.

¿Cuándo empieza 'Las de siempre' de Canal RCN?

Por su parte, Verónica Orozco tendrá una importante participación en la producción ‘Las de siempre’, en la que tendrá la oportunidad de atrapar a los televidentes con la historia de esta telenovela en la que participarán Juliana Galvis, Viña Machado y Diana Wiswell. ¡No te pierdas ‘Las de siempre’ en el Canal RCN!

