Reconocida actriz le responde a Yina Calderón tras críticas a Juan Pablo Llano: "Son un mal ejemplo"

La actriz Liliana González habló desde su experiencia sobre el valor del arte, la fama efímera y el respeto entre profesiones, tras las declaraciones de la creadora de contenidoYina Calderón.

Liliana González le responde a Yina Calderón tras sus declaraciones contra el actor Juan Pablo Llano. (Fotos Canal RCN)

¿Qué pasó entre Juan Pablo Llano y Yina Calderón?

Todo comenzó cuando el actor Juan Pablo Llano compartió en sus redes sociales una reflexión sobre la fama actual.

En su mensaje, cuestionó cómo algunas personas logran reconocimiento sin demostrar talento artístico.

Aunque el actor no mencionó nombres, Yina Calderón respondió con contundencia, defendiendo el trabajo de los influencers y asegurando que, aunque no cantan, bailan o actúan, tienen vigencia mientras muchos actores están en el olvido.

Luego de las declaraciones de ambos, la actriz Liliana González, reconocida por su papel de Vicky Parra ‘La pajarita’ en la primera versión de “Hasta que la plata nos separe”, (producción del Canal RCN) decidió intervenir con un mensaje que se volvió viral, sobre todo por su tono respetuoso.

¿Qué dijo Liliana González sobre Yina Calderón?

En un video publicado en sus redes sociales, Liliana González habló desde la experiencia de años en televisión y teatro.

La actriz se refirió a los “creadores de contenido sin contenido” y explicó que los actores son conscientes de que su profesión es inestable.

"Son mal ejemplo", expresó Liliana González en su publicación.

Comentó que pueden pasar años sin conseguir un papel, pero que eso no les resta valor, porque lo que hacen aporta y construye de manera positiva en la sociedad y en el imaginario colectivo.

En contraste, Liliana señaló que muchos influencers son productos mediáticos que están de moda por un tiempo, pero que eventualmente serán reemplazados por nuevas tendencias.

Por eso, le lanzó un mensaje a Yina de aprovechar su “cuarto de hora” y entender que la fama sin contenido es efímera.

Más allá de la polémica, la actriz dejó claro que cada profesión merece reconocimiento, pero también responsabilidad.