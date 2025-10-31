Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida actriz le responde a Yina Calderón tras críticas a Juan Pablo Llano: "Son un mal ejemplo"

La actriz Liliana González respondió con firmeza a la polémica entre Yina Calderón y Juan Pablo Llano, defendiendo la actuación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Liliana González arremete contra Yina Calderón.
La actriz Liliana González defiende su profesión tras las críticas de Yina Calderón a Juan Pablo Llano. (Fotos Canal RCN)

La actriz Liliana González habló desde su experiencia sobre el valor del arte, la fama efímera y el respeto entre profesiones, tras las declaraciones de la creadora de contenidoYina Calderón.

Liliana González le responde a Yina Calderón.
Liliana González le responde a Yina Calderón tras sus declaraciones contra el actor Juan Pablo Llano. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Juan Pablo Llano y Yina Calderón?

Todo comenzó cuando el actor Juan Pablo Llano compartió en sus redes sociales una reflexión sobre la fama actual.

En su mensaje, cuestionó cómo algunas personas logran reconocimiento sin demostrar talento artístico.

Aunque el actor no mencionó nombres, Yina Calderón respondió con contundencia, defendiendo el trabajo de los influencers y asegurando que, aunque no cantan, bailan o actúan, tienen vigencia mientras muchos actores están en el olvido.

Luego de las declaraciones de ambos, la actriz Liliana González, reconocida por su papel de Vicky Parra ‘La pajarita’ en la primera versión de “Hasta que la plata nos separe”, (producción del Canal RCN) decidió intervenir con un mensaje que se volvió viral, sobre todo por su tono respetuoso.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Liliana González sobre Yina Calderón?

En un video publicado en sus redes sociales, Liliana González habló desde la experiencia de años en televisión y teatro.

La actriz se refirió a los “creadores de contenido sin contenido” y explicó que los actores son conscientes de que su profesión es inestable.

"Son mal ejemplo", expresó Liliana González en su publicación.

Comentó que pueden pasar años sin conseguir un papel, pero que eso no les resta valor, porque lo que hacen aporta y construye de manera positiva en la sociedad y en el imaginario colectivo.

En contraste, Liliana señaló que muchos influencers son productos mediáticos que están de moda por un tiempo, pero que eventualmente serán reemplazados por nuevas tendencias.

Artículos relacionados

Por eso, le lanzó un mensaje a Yina de aprovechar su “cuarto de hora” y entender que la fama sin contenido es efímera.

Más allá de la polémica, la actriz dejó claro que cada profesión merece reconocimiento, pero también responsabilidad.

Liliana González le manda contundente mensaje a Yina Calderón.
Liliana González defiende a su colega Juan Pablo Llano tras las declaraciones de Yina Calderón sobre la fama y la vigencia. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura, a minutos de su nueva intervención estética La Segura

Video de La Segura minutos antes de su nueva intervención estética

La Segura reveló que estaría a minutos de su intervención estética y reveló detalles de cuáles serían estos cambios en su cuerpo.

Karina García destapó cómo descubrió la infidelidad de su ex Karina García

Karina García reveló la infidelidad de su ex y contó cómo se vengó en ‘La Mansión del Luinny’

Karina García expuso en el reality internacional la traición de su ex y confesó que también le pagó con la misma moneda

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón desata polémica: asegura que no critica a actrices y presentadoras

Los internautas están tildando de "mentirosa" a Yina Calderón por varias declaraciones que está dando fuera de Colombia.

Lo más superlike

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Te dejamos las precauciones que debes tener con los niños este 31 de octubre y festejar sin preocupaciones.

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Murió Juan Martínez Viral

Murió cantante mientras compartía en su casa con sus amigos y familiares

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada