Reacciones en redes tras video de Piqué escuchando a Shakira: ¿corea sus canciones?

En redes hay un chiste interno de que la cantante colombiana, Shakira, ha ido a más mundiales que Gerard Piqué, pues ella ha sido invitada en repetidas ocasiones a ser parte de la canción original de las copas del mundo.

De hecho, ha asistido a varios partidos del Mundial 2026, especialmente a los de Argentina y eso ha generado criticas en su contra, pues no se le vio en ningún juego de su patria, pero, justo cuando estaba siendo cuestionada, apareció celebrando en sus redes cuando clasificaron a los dieciseisavos.

Por otro lado, hablando de su ex, el español fue protagonista de un clip que circula en redes, en donde hacen mofa de las veces que ha tenido que escuchar a Shakira; a él no le perdonan que haya sido supuestamente infiel.

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Por eso mismo, hay un video que está siendo tendencia, en donde le reprochan al exfutbolista que, la barranquillera es mucho más famosa que él y que, además, la tiene que escuchar en todos lados.

¿Cuál es el video de Gerard Piqué escuchando a Shakira?

A través de las diferentes plataformas digitales está siendo tendencia un clip de Gerard Piqué en el estadio en el Mundial 2026 y lo graban mientras juega España, pero el punto del video es que normalmente, Shakira suena mucho en los estadios.

Video de Piqué escuchando a Shakira desató todo tipo de reacciones. (AFP/ GABRIEL BOUYS )

No solo con su canción Dai Dai, sino con otros famosos temas de ella y por eso, le reprochan que su karma es tener que escucharla cada vez que él ha ido a los Estadios en los diferentes partidos de la copa del mundo.

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De hecho, como España está en la final, puede ser que él vaya y vea el show de Shakira, ya que ella será una de las artistas del medio tiempo.

¿Piqué ha reaccionado cuando escucha a Shakira?

En redes no se ha visto nada que él tenga algún tipo de reacción cuando suena Shakira, lo que sí, es que hace un tiempo se volvió viral un video de él caminando con Clara Chía en las calles de España y fans de la colombiana empiezan a cantar una de sus canciones.

Captan a Piqué mientras suena Shakira. (AFP/ Josep LAGO)

Ahí, tanto él como su actual pareja solo siguen caminando sin hacer ninguna expresión, tratando de hacer como si nada estuviera pasando; pues hasta hoy, les siguen reprochando su “amorío”.