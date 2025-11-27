Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Radamel Falcao no ocultó su emoción al ver a su esposa cantar música navideña: “hermoso”

El video navideño de Lorelei Tarón, generó reacción en Radamel Falcao y emocionó a miles de usuarios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La emotiva reacción de Falcao al ver a su esposa interpretar canciones navideñas
Así reaccionó Falcao al video navideño de su esposa que enterneció (Foto: AFP)

El futbolista colombiano Radamel Falcao García se ha tomado las tendencias en las últimas horas, luego de conocerse que volverá a jugar en Colombia y por la reacción que tuvo al ver un video de su esposa interpretando canciones navideñas.

Tras su paso por Millonarios en la temporada anterior, el delantero sorprendió al anunciar que nuevamente pisará un estadio colombiano para aceptar la invitación a un nuevo compromiso deportivo.

Y aunque se ha rumoreado que el colombiano se retirará pronto del fútbol definitivamente, por ahora volverá para jugar un partido amistoso con varios futbolistas reconocidos en Cali.

Al parecer, el jugador, tras su salida de Millonarios, se ha dedicado en estos meses a su familia, que ahora reside en Miami, Estados Unidos, además de su trabajo como imagen de marcas reconocidas.

Aunque no suele compartir con frecuencia contenido en redes sociales, recientemente sorprendió al publicar un video de su esposa, Lorelei Tarón con quien lleva ya más de 18 años de relación y es madre de sus 5 hijos.

¿Cuál fue la reacción de Falcao al ver a su esposa interpretar música navideña?

A través de su cuenta de Instagram donde suma más de 18 mil seguidores, Falcao compartió en sus historias el video que Lorelei compartió en sus redes sociales.

En el video, Lorelei quiso recordar y recopilar las canciones que ha escrito y cantando para la época de Navidad.

El video que rápidamente se llenó de ‘mes gustas’ y comentarios, la esposa de Falcao escribió:

“Recorriendo estos años y todas las canciones de Navidad que escribí… cada una con un pedacito de mi corazón”, publicó Lorelei Tarón en sus redes sociales.

Por supuesto, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Muchos resaltaron la emoción que les generó el video con mensajes como: “Qué video tan lindo y hermoso”, acompañado de emojis de llanto y corazones.

Otros usuarios elogiaron el talento de la interpretación que hizo la esposa de Falcao con frases como: “Difícil quedarnos con solo una, ¡espectacular, Lore! Amo estas canciones”, se repetía entre los comentarios de la publicación de la esposa de Falcao.

 

