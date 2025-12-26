Radamel Falcao García muestra su Navidad en familia y recibe mensajes para regresar al fútbol

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón se llevaron todas las miradas en redes sociales tras compartir sus fotos familiares de Navidad, donde posan junto a sus cinco hijos.

¿Qué mostraron Radamel Falcao y Lorelei Tarón sobre su Navidad?

La estrella de la Selección Colombia y la cantante argentina compartieron en redes sociales una emotiva publicación con imágenes de lo que fue su celebración de Navidad en familia.

En la primera fotografía se les ve a todos reunidos, posando frente al árbol navideño, donde lucen sacos navideños con estampado con un oso café.

La imagen enterneció a sus seguidores al mostrar cómo Jedidiah, el pequeño de cinco años, abraza con ternura a su hermana Desirée, de diez años.

En otra fotografía se puede ver a Heaven, la más pequeña de los cinco hijos de Falcao, de espaldas junto al árbol de Navidad, luciendo un vestido de cuadros y un accesorio rojo en su cabeza.

Radamel Falcao García reaparece en Navidad con su familia y desata pedidos para volver a Colombia. (Foto: AFP)

También hay una imagen en la que Falcao aparece alzando a los dos más pequeños en medio de un momento de risas, mientras Jedidiah ríe a carcajadas.

En otra imagen, Lorelei Tarón posa junto a sus cinco hijos y, finalmente, todos vuelven a aparecer reunidos con sus sacos navideños del oso, una publicación que, por supuesto, generó una ola de comentarios positivos para la familia.

¿Por qué le piden a Radamel Falcao García volver a Colombia?

Como era de esperarse, los comentarios en la publicación de Falcao y su esposa se llenaron de elogios hacia la familia y de mensajes con buenos deseos de Navidad.

No obstante, Falcao recibió cientos de peticiones para que vuelva a Colombia, pues hace seis meses dejó de jugar en el equipo capitalino y, desde entonces, no ha encontrado club.

Aunque recientemente Falcao estuvo en Colombia en un partido amistado en homenaje al exfutbolista Mario Alberto Yepes en Cali, donde dejó la posibilidad de regresar al fútbol activo.

Se conoce que Radamel y su familia residen en Miami y, aunque no suelen publicar detalles de su vida privada, cada publicación llama la atención de sus millones de seguidores.