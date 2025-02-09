¿Quiénes han sido las parejas de Taylor Swift y qué canciones les dedicó?

Taylor Swift rompió las redes sociales con el anuncio de su reciente compromiso con su novio —ahora prometido— Travis Kelce.

Taylor Swift confirmó su compromiso con Travis Kelce en redes sociales. (Foto Ezra Shaw/ AFP)

Tras una vida amorosa muy pública, vale la pena recordar quiénes han sido las parejas de Taylor Swift y cuáles son las canciones que, directa o indirectamente, llevan sus nombres y apellidos.

Muchas de ellas nacieron de lo que le dejaron sus romances o de los errores que marcaron esas relaciones.

¿Quiénes han sido las parejas de Taylor Swift?

Taylor Swift es conocida por transformar sus experiencias personales en música. Su vida amorosa, que siempre ha estado en el ojo público, le ha servido como inspiración para escribir algunas de sus canciones más famosas.

En sus propias palabras, cuando tenía apenas 18 años declaró en una entrevista:

“Si los hombres no quieren que escriba canciones malas sobre ellos, entonces no deberían hacer cosas malas”, confesó.

Joe Jonas

Una de las primeras relaciones mediáticas de la cantante fue con Joe Jonas, integrante de The Jonas Brothers. Su noviazgo duró de julio a octubre de 2008, pero la ruptura fue lo que más marcó a Taylor. En The Ellen Show, la artista reveló que Joe terminó con ella mediante una llamada de apenas 25 segundos, lo que se convirtió en uno de los episodios más recordados de su juventud.

Taylor Lautner

En otoño de 2009, Swift salió con el actor Taylor Lautner, con quien compartió escenas en la película Valentine’s Day. La relación fue breve y terminó a finales de ese año. Según se dijo, Lautner estaba más involucrado emocionalmente que ella. Sin embargo, ambos conservaron una buena amistad, y el actor incluso apareció en uno de sus videos musicales.

John Mayer

Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, Taylor mantuvo una relación con John Mayer. A pesar de su brevedad, este romance es uno de los más recordados por las canciones que Swift le dedicó y por la reacción del propio Mayer frente a ellas.

Jake Gyllenhaal

De octubre de 2010 a enero de 2011, la artista salió con el actor Jake Gyllenhaal. La relación fue confirmada con una fotografía de ambos en la portada de una revista. Sin embargo, en enero, medios estadounidenses reportaron que Jake había terminado con ella “de la nada”, lo que inspiró varias de sus canciones más icónicas.

Connor Kennedy

En 2012, Swift inició una relación con Conor Kennedy, hijo de Robert F. Kennedy. Aunque la relación solo duró de julio a octubre, ambos aseguraron mantener una amistad después de la ruptura.

Harry Styles

De noviembre de 2012 a enero de 2013, la cantante salió con Harry Styles, integrante de One Direction. Fueron vistos juntos en Nueva York, pero poco después la relación llegó a su fin. Las fotografías de Taylor sola en un bote tras la ruptura se volvieron virales. En una entrega de premios, la artista incluso imitó un acento británico en clara referencia a Styles. Con el paso de los años, ambos han mostrado cordialidad en los eventos donde coinciden.

Calvin Harris

De febrero de 2015 a mayo de 2016, Taylor Swift estuvo en una relación con el DJ Calvin Harris. Se conocieron en una entrega de premios y, poco después, comenzaron a mostrarse públicamente como pareja. Incluso celebraron su primer aniversario, pero dos meses más tarde se filtró que Harris había terminado con la cantante en medio de rumores de infidelidad.

Tom Hiddleston

Poco después, en mayo de 2016, Swift comenzó un romance con el actor Tom Hiddleston. Su relación inició en la Met Gala, donde fueron vistos bailando juntos. Aunque se mostraban muy enamorados, la relación terminó en septiembre de ese mismo año. Según fuentes cercanas, Taylor dudaba de las verdaderas intenciones del actor.

Joe Alwyn

Su romance más duradero fue con el actor británico Joe Alwyn, con quien estuvo desde mayo de 2017 hasta abril de 2023. Se conocieron en la Met Gala de 2016 y comenzaron a salir discretamente al año siguiente. Durante seis años vivieron en Londres y se convirtieron en una de las parejas más estables de la industria. Sin embargo, en 2023 se confirmó su separación.

Matty Healy

Tras esa ruptura, Swift tuvo un breve romance con Matty Healy, líder de The 1975. Aunque se conocían desde 2014, no fue hasta mayo de 2023 que comenzaron los rumores sobre un romance. La relación fue corta y, según medios, nunca llegó a ser algo serio.

Travis Kelce

En julio de 2023, durante un concierto de The Eras Tour en Kansas City, Swift conoció la existencia de Travis Kelce, jugador de fútbol americano. Kelce había intentado entregarle su número de teléfono en una pulsera de la amistad, pero no logró verla en camerinos. Días después, ella misma relató la historia en el podcast de su pareja y cuñado. Poco tiempo más tarde comenzaron a salir y, tras dos años de relación, anunciaron su compromiso en 2025.

¿Qué canciones les ha dedicado Taylor Swift a sus exparejas?

Swift ha convertido sus experiencias amorosas en un catálogo musical que mezcla amor, desamor, nostalgia y aprendizaje. A lo largo de su carrera, ha escrito canciones que los fans asocian directamente con sus exparejas.

A lo largo de su carrera, Taylor ha escrito canciones que los fans asocian directamente con sus exparejas. (Foto Larry Busacca / AFP)

Joe Jonas: Forever & Always, Better Than Revenge y Last Kiss. En el relanzamiento de Fearless, añadió Mr. Perfectly Fine, también relacionada con él.

Taylor Lautner: Back to December, donde ella misma se disculpa por no corresponder a sus sentimientos.

John Mayer: Dear John, una de las canciones más directas de su repertorio.

Jake Gyllenhaal: canciones del álbum Red como We Are Never Ever Getting Back Together, All Too Well (10 min version), Red y The Moment I Knew. En sus regrabaciones sumó Better Man e I Bet You Think About Me.

Harry Styles: Out of the Woods, Style, Clean, I Know Places, Wonderland e Is It Over Now?.

Tom Hiddleston: Getaway Car, que describe cómo él fue su “vía de escape”.