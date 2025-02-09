Hermana de Legarda celebró su despedida de soltera, así fue su lujosa fiesta

La influenciadora María Legarda, hermana del fallecido cantante Fabio Legarda, reveló a sus miles de fanáticos cómo fue su despedida de soltera.

¿Cómo fue la despedida de soltera de María Legarda?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un carrusel con fotografías y videos de lo que fue su celebración de este evento tan especial.

En las imágenes dejó ver que decidió festejar su despedida de soltera junto a su hermana Daniela Legarda y varias de sus amigas.

Según enseñó estuvieron en un paradisíaco lugar en Puerto Rico, donde disfrutaron de piscina, comida y una gran fiesta.

Asimismo, se mostraron teniendo un gran día en un lujoso yate compartiendo.

"Mi época de novia es demasiado animada, quiero hacer cinco despedidas de soltera más. Me encanta este lugar. PR no nos debes nada", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos, felicitaciones y buenos deseos en su matrimonio.

¿Cuándo se comprometió María Legarda en matrimonio?

La joven se comprometió en diciembre del 2024, donde su novio, el representante artístico Nard Tyler, le hizo una romántica propuesta de matrimonio, en donde ella dio el "Sí, acepto".

María Legarda ha sido muy reservada con su relación, pues ha tratado de no exponerla tanto a la opinión pública, razón por la que su compromiso dio tanto de qué hablar y sorprendió a sus fieles admiradores.

Por ahora, María Legarda sigue disfrutando de estos últimos días previos a su matrimonio y ultimando detalles de lo que será su boda, cuya fecha se desconocer, pero se espera que sea muy pronto.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con su contenido sobre recetas, tips de belleza, mensajes de empoderamiento y parte de su estilo de vida.

Cabe destacar que, María Legarda también se encuentra en medio de un pleito legal con la influenciadora Luisa Fernanda W tras el regreso de The Winning Team, al que pertenecía el cantante Legarda.