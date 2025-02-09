Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Legarda celebró su despedida de soltera, así fue su lujosa fiesta

La influenciadora María Legarda reveló cómo fue la celebración de su despedida de soltera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Despedida de soltera de María Legarda
Así fue la despedida de soltera de María Legarda/AFP: Amy Sussman

La influenciadora María Legarda, hermana del fallecido cantante Fabio Legarda, reveló a sus miles de fanáticos cómo fue su despedida de soltera.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la despedida de soltera de María Legarda?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un carrusel con fotografías y videos de lo que fue su celebración de este evento tan especial.

María Legarda en su despedida de soltera

En las imágenes dejó ver que decidió festejar su despedida de soltera junto a su hermana Daniela Legarda y varias de sus amigas.

Según enseñó estuvieron en un paradisíaco lugar en Puerto Rico, donde disfrutaron de piscina, comida y una gran fiesta.

Asimismo, se mostraron teniendo un gran día en un lujoso yate compartiendo.

"Mi época de novia es demasiado animada, quiero hacer cinco despedidas de soltera más. Me encanta este lugar. PR no nos debes nada", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos, felicitaciones y buenos deseos en su matrimonio.

Artículos relacionados

¿Cuándo se comprometió María Legarda en matrimonio?

La joven se comprometió en diciembre del 2024, donde su novio, el representante artístico Nard Tyler, le hizo una romántica propuesta de matrimonio, en donde ella dio el "Sí, acepto".

María Legarda en su despedida de soltera

María Legarda ha sido muy reservada con su relación, pues ha tratado de no exponerla tanto a la opinión pública, razón por la que su compromiso dio tanto de qué hablar y sorprendió a sus fieles admiradores.

Por ahora, María Legarda sigue disfrutando de estos últimos días previos a su matrimonio y ultimando detalles de lo que será su boda, cuya fecha se desconocer, pero se espera que sea muy pronto.

Artículos relacionados

Asimismo, sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con su contenido sobre recetas, tips de belleza, mensajes de empoderamiento y parte de su estilo de vida.

Cabe destacar que, María Legarda también se encuentra en medio de un pleito legal con la influenciadora Luisa Fernanda W tras el regreso de The Winning Team, al que pertenecía el cantante Legarda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna y Camilo Echeverry Camilo

Camilo le cortó el pelo a Evaluna, así luce ahora

Así fue el cambio de look que le hizo el artista Camilo a su esposa Evaluna Montaner.

Karina García, Valentino Karina García

Valentino causa ternura tras enaltecer a su mamá Karina García en transmisión en vivo

Valentino le dio unas inesperadas palabras a su mamá que la llenaron de amor y conquistó a sus seguidores.

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra confesó lo que exige en su próxima relación tras polémica

Ornella Sierra compartió sus nuevas condiciones para estar en una relación tras su polémica.

Lo más superlike

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más