¿Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, que está desaparecido?

Él es el hijo menor de Giovanny Ayala que ha causado preocupación en los seguidores del artista.

Gisseth Beltrán García
Giovanny Ayala
Hijo menor de Giovanny Ayala estaría desaparecido/Canal RCN

Este miércoles 19 de noviembre autoridades colombianas confirmaron la desaparición del artista Miguel Ayala, hijo menor del reconocido cantante Giovanny Ayala.

¿Qué pasó con el hijo de Giovanny Ayala?

Se reportó que el joven y su mánager están desaparecidos y habrían sido vistos la última vez en la vía Panamericana en Cauca.

Giovanny Ayala hijo desaparecido

Según se rumora el artista y su mánager habían salido en una camioneta de Popayán para el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca, cuando habrían sido interceptados por desconocidos.

¿Quién es Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

El joven tiene 23 años y es el hijo menor del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien además ha seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento.

Giovanny Ayala, hijo menor desaparecido

Miguel Ayala demostró desde muy pequeño su gusto por la música y su talento para cantar como su padre, tanto así que participó en un concurso de canto e imitación en el que decidió interpretar a su papá, destacando su parecido con él.

En su cuenta de Instagram tiene casi 38 mil seguidores, a quienes suele compartirles detalles de su carrera profesional y parte de su estilo de vida.

En el año 2023 lanzó su primera canción como solita titulada "No te pido nada más", con la que ha logrado miles de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Para el 2024 estrenó su primera colaboración con Giovanny Ayala llamada "El primer tonto", con la que también tuvo buen recibimiento de sus fanáticos y que realizó también junto a Sebastián Ayala.

Por ahora, se desconocen más detalles del difícil momento que atraviesa la familia del cantante, donde el artista se pronunció a través de sus redes sociales al respecto, pidiendo respeto y prudencia sobre las especulaciones o información que pueda salir al respecto.

Aprovechó para agradecer por su apoyo y empatía en este momento de dolor que están atravesando.

Por su parte, los fanáticos del joven están al pendiente de lo que pueda seguir pasando con el artista, manifestando lo mucho que están orando y pidiendo para que él y su mánager Jairo Maturana, del que se sabe muy poco, puedan regresar a casa pronto sanos.

 

 

