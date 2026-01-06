¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas?: ¡Es latina!

Joe Jonas vuelve a estar en el centro de la conversación mediática, pero esta vez no por su música ni por su mediático divorcio, sino por un nuevo capítulo en su vida sentimental. El cantante estadounidense habría iniciado una relación con una modelo latinoamericana que ya despierta curiosidad entre sus seguidores.

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas?

Tras su separación de Sophie Turner, con quien comparte dos hijas, el integrante de los Jonas Brothers parece estar dándose una nueva oportunidad en el amor, esta vez junto a la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela.

Tatiana nació y creció en Puerto Rico. Aunque actualmente reside en Nueva York, su vínculo con el Caribe sigue siendo una influencia constante en su estética y en sus proyectos creativos.

Se trata de una modelo profesional que ha trabajado con marcas reconocidas y ha participado en importantes producciones audiovisuales. Uno de sus trabajos más comentados fue su aparición en el videoclip Baile Inolvidable de Bad Bunny, lo que le dio mayor proyección internacional.

A diferencia de muchas figuras de la industria, Tatiana no comenzó a modelar siendo adolescente. Su incursión en el mundo del modelaje se dio alrededor de los 20 años, luego de estudiar cine, formación que le permitió desarrollar una visión más conceptual y creativa frente a cada proyecto.

En entrevistas pasadas, la modelo ha explicado que su experiencia académica le ayudó a comprender mejor el lenguaje visual, no solo desde la pose, sino desde la narrativa detrás de cada imagen. Su carrera profesional habría iniciado formalmente alrededor de 2018.

¿Desde cuándo Joe Jonas y Tatiana Gabriela están saliendo?

Aunque los rumores comenzaron a circular hace varias semanas, fue a inicios de 2026 cuando distintas apariciones públicas terminaron por confirmar lo que hasta entonces era solo especulación. De acuerdo con información revelada por Us Weekly, la relación habría comenzado a finales del verano y se ha ido fortaleciendo con el paso de los meses.

Una fuente cercana aseguró a la revista que el cantante ya presentó a Tatiana a su círculo más cercano, incluyendo a sus hijas Willa, de 5 años, y Delphine, de 3. Incluso, fueron vistos juntos en un parque infantil en Miami durante las celebraciones de Año Nuevo, una escena que no pasó desapercibida para los paparazzi.

Las redes sociales también jugaron un papel clave en la confirmación del romance. Joe Jonas avivó los rumores luego de reaccionar con un “me gusta” y un emoji babeante a una publicación de Año Nuevo de Tatiana Gabriela en Instagram.

Por ahora, ni Joe Jonas ni Tatiana Gabriela han hecho declaraciones oficiales sobre su relación. Sin embargo, las apariciones públicas, la cercanía con la familia del cantante y la naturalidad con la que han compartido espacios juntos indican que el romance va en serio.

Mientras tanto, los seguidores del artista continúan atentos a cada movimiento, curiosos por conocer más sobre la mujer latinoamericana que habría conquistado el corazón de una de las estrellas pop más reconocidas de los últimos años.