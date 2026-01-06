¿Indirecta a Feid? Blessd asegura que la fama no lo ha cambiado a diferencia de otros

Durante una reciente transmisión en vivo junto al streamer Westcol, el cantante de reguetón Blessd se refirió a varios temas personales y profesionales que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, entre ellos su postura frente a la fama y su relación con Feid, con quien ha sido vinculado en rumores de distanciamiento y conflicto.

¿Qué dijo Blessd sobre la fama y cuál fue la indirecta a Feid?

En medio de la conversación, Blessd dejó claro que, pese al reconocimiento y los logros en su carrera, no considera que el éxito deba cambiar su esencia, lo que lo diferencia de otros artistas.

“Yo soy un pelao de un barrio y Blessd es lo mismo, siempre va a ser igual”, dijo Blessd en el stream.

El cantante aseguró que sigue siendo el mismo joven que creció en un barrio y que su identidad no depende del estatus que le da la industria musical.

Según explicó, el nivel no lo define la fama, sino la música y la forma en la que una persona se comporta con los demás. Para el intérprete, mantener esa coherencia es clave, pues considera que fue precisamente esa autenticidad la que lo conectó con sus primeros seguidores.

“Yo no me voy a poner aquí y allá, ‘no ya yo estoy en otro nivel’, el nivel me lo da la música, el nivel se lo da Dios a uno, la manera de contestar y uno ser es lo que enamoró al primer fanatico, uno no puede cambiar eso”

¿Le tiene rencor Bless a Feid?

Ante los rumores, Westcol fue directo y le preguntó si guardaba algún tipo de rencor hacia Feid. Blessd respondió que no le tiene rencor a nadie y que las situaciones que se dan en el camino hacen parte de la vida y de los procesos personales.

“Yo no le tengo rencor a nadie, normal cosas que suceden”, agregó el cantante.

El artista dio a entender que hay etapas que simplemente se cierran y que no necesariamente deben terminar en conflictos permanentes, dejando claro que actualmente está enfocado en su propio camino.

Otra de las preguntas que surgió durante la transmisión fue si estaría dispuesto a colaborar nuevamente con Feid. Ante esto, Blessd fue honesto y aseguró que, aunque no lo descarta por completo, tendrían que hablar muchas cosas antes.

El cantante explicó que cada uno está concentrado en sus propios proyectos y que esa relación profesional pertenece a una etapa que ya quedó atrás, dejando claro que, por ahora, no es una prioridad retomar ese vínculo artístico.

“Cada uno está en lo de cada uno y es una etapa que se cerró”, aseguró Blessd

¿Qué dijo Blessd sobre el enfrentamiento físico con Feid en la final de la Copa América?

Uno de los momentos más tensos del stream ocurrió cuando Westcol le preguntó directamente por el rumor de un enfrentamiento físico entre ambos artistas durante la final de la Copa América en julio de 2024, en el estadio Hard Rock.

Inicialmente incómodo, Blessd terminó confirmando que sí hubo un problema entre ellos y que la situación pasó de lo verbal a lo físico. El cantante aseguró que se trató de una pelea entre dos hombres, sin intención de ocultar lo sucedido.

“Pues sí, hubo un problema, hubo una pelea… un inconveniente [...] Tiestazos, normal. Dos hombres dándose puñ0s (...) Sí, es lo real. Yo no me voy a poner a engañar a la gente”.

Finalmente, Blessd reveló un detalle que explicaría por qué, a pesar de tratarse de un estadio completamente lleno, no hay registros audiovisuales del altercado. Según contó, el lugar donde ocurrió el inconveniente quedó fuera del alcance del público debido a que una ventana fue cerrada, lo que evitó que el momento quedara expuesto.

“¿Sabe qué fue lo chimba? Que había una ventana por donde veíamos el partido y eso lo cerraron. Donde no lo hubieran hecho…”, comentó Blessd

Este detalle fue respaldado por Westcol, quien aseguró que, de no haber sido así, el episodio se habría filtrado rápidamente en redes sociales.