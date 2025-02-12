Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué pasó con Julio César, quien dio vida a 'Chipi Chipi' en Chepe Fortuna?

El actor y cantante, hoy en día se encuentra enfocado en su carrera como artista, pues así lo presume a través de sus redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Julio César como Chipi Chipi en Chepe Fortuna.
Julio César, actor de Chepe Fortuna reaccionó al estreno de la novela. Foto | Canal RCN.

Este 1 de diciembre, llegó a las pantallas del Canal RCN 'Chepe Fortuna', una de las historias más queridas de la televisión colombiana que promete alegrar las noches de millones de televidentes que esperaban su regreso.

¿A qué hora se trasmite 'Chepe Fortuna' por el Canal RCN?

Con la llegada de la novela protagonizada por Taliana Vargas y Javier Jattin, seguidores de esta producción se han preguntado qué ha pasado con algunos de los actores que dieron vida a importantes personajes de la historia, uno de ellos es Julio Cesar Meza, quien interpretó a Julio Bolívar, también conocido como 'Chipi Chipi'.

En la actualidad, y luego de más de 15 años desde la trasmisión de su primer capítulo, el actor, tal como su personaje en la historia, continúa dedicado a su carrera como artista, pues a través de su cuenta de Instagram comparte con frecuencia videos musicales en donde junto a su guitarra hacer versiones de canciones de otros artistas vallenatos.

¿Qué pasó con Julio Cesar, el actor que dio vida a 'Chipi Chipi' en Chepe Fortuna?

Cabe señalar que, antes de su debut como actor en Chepe Fortuna, Julio alcanzó reconocimiento tras convertirse en el ganador de la primera temporada del Factor X que se lanzó en el año 2005 y en el que también concursó la hoy exitosa Fariana.

Tras su triunfo en el reality de música, Meza ha trabajado para diferentes artistas como Mr Black, a quien le ha compuesto canciones. Además, trabaja de la mano con el productor Wilfran Castillo.

¿Cómo reaccionó Julio Cesar tras el estreno de Chepe Fortuna?

Tras confirmarse el estreno de esta historia, el cantante se mostró emocionado en redes sociales y por su puesto, invitó a su comunidad para que se conecten nuevamente con el gran Chipi Chipi y todos los integrantes de esta novela.

"Buenos días, estamos felices porque la alegría y las ocurrencias de los personajes del barrio Tiburón regresan hoy a las noches del Canal RCN "

Julio, al igual que varios actores que hicieron parte de Chepe Fortuna, expresaron su gratitud con la oportunidad que les dio la vida de estar en una producción que desde entonces ha llenado de alegría a los televidentes.

