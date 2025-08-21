Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué hará Yina Calderón si Epa Colombia sale de la cárcel y no quiere hablarle?, esto dijo

Yina Calderón confesó qué haría si Epa Colombia le retira la amistad cuando salga de la cárcel.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Epa Colombia
Yina Calderón reacciona si Epa Colombia le quita la amistad/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reveló cómo reaccionaría si Epa Colombia no quiere hablarle cuando salga de la cárcel.

La joven fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor hacia la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá este miércoles 20 de agosto debido a su seguridad estaba corriendo riesgo en dicha prisión, por lo que, sus abogados lograron que fuera reubicada.

Yina Calderón sobre Epa Colombia tras traslado

Yina Calderón reaccionó a dicha situación, donde se mostró muy feliz al respecto y señaló que presentía que muy pronto la empresaria pueda estar afuera entreteniendo nuevamente a sus seguidores con sus ocurrencias.

¿Qué dijo Yina Calderón cuando le preguntaron si Epa Colombia le llega a retirar su amistad?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde la interrogaron qué haría si Epa Colombia le llega a quitar su amistad cuando logre quedar en libertad aun sabiendo todo lo que ella la ha apoyado, a lo que ella dio su opinión al respecto.

Epa Colombia sobre su amistad con Epa Colombia

"No me importa. Yo lo único que quiero de Epa es verla afuera de la cárcel compartiendo con su mamá, su esposa, con sus empleados, su bebé; si es lejos de mí yo lo acepto, pero quiero verla afuera haciendo historia, estar encerrado debe ser muy difícil y ella es una buena mujer", expresó.

Reiteró que no le interesa si ella quiere o no seguir con su amistad, sino verla seguir con su vida; además explicó que a la final ella es muy alejada y mantiene en su propio mundo.

¿Por qué se acabaría la amistad entre Yina Calderón y Epa Colombia?

Se rumoró que Epa Colombia estaría molesta con Yina Calderón luego de que esta le obsequiara una costosa cadena a Manelyk González en La casa de los famosos Colombia que le había regalado la empresaria antes de ella entrar al reality.

Si bien Yina Calderón confesó que no le vio nada de malo, muchos la juzgaron por dicha decisión.

