¿Qué dijo Melissa Gate sobre el hate que recibe en redes? Así respondió la influencer paisa

En una reciente dinámica de preguntas en Instagram, Melissa Gate compartió su visión sobre la crítica en redes sociales y la manera en que maneja los mensajes de negativos que recibe.

¿Cómo afronta Melissa Gate el hate en redes sociales?

La creadora de contenido paisa, recordada por su paso como finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aseguró que el apoyo de su comunidad tiene un papel determinante en su vida diaria y le ayuda a continuar con sus proyectos.

Durante la interacción con sus seguidores, la influenciadora destacó que sus seguidores son su principal fuente de motivación y que, a pesar de los comentarios negativos, siente que quienes la respaldan son mayoría.

“Cuando salgo a la calle y me demuestran su cariño, me animo a seguir adelante”, expresó en su cuenta personal de Instagram.

La creadora digital señaló que las críticas no logran opacar su trabajo, pues incluso quienes la cuestionan terminan motivándola.

En medio de la conversación, reflexionó sobre la presión que significa exponerse públicamente y reconoció que aún está aprendiendo en el mundo musical.

Melissa adelantó que se encuentra trabajando con Meizhan y que pronto lanzará Eleven Rose, además de planear una colaboración con otra artista en Bogotá, de la que no quiso dar más detalles.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre su nuevo color de cabello?

En medio de la ronda de preguntas, también respondió a quienes le consultaron sobre su apariencia física.

Al respecto, explicó que no planea volver a decolorar su cabello, priorizando la salud capilar y recurriendo a pelucas cuando desea variar su look.

“El cabello oscuro es más saludable y por ahora me verán pelinegra”, aseguró.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llenar la publicación. Algunos destacaron la sinceridad con la que se expresa, mientras otros insistieron en que su fandom es el que más la apoya en redes.

Por otra parte, la conversación en torno a Gate volvió a ser mencionada en el pódcast de Yina Calderón, quien recordó unas declaraciones de la influencer sobre su papel en el reality.

Aunque Calderón reconoció la inteligencia de Melissa Gate, enfatizó que el éxito del programa fue resultado de un trabajo colectivo de todos los participantes del reality.