Mujer vinculada sentimentalmente con Juan David Tejada, ex de Aida Merlano rompió el silencio

Aida Victoria Merlano confirmó su ruptura con Juan David Tejada el pasado 26 de septiembre a dos meses de haber tenido su hijo con él. Tras hacerse oficial su separación, una mujer empezó a ser asociada sentimentalmente con 'El agropecuario'.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Juan David Tejada ya tiene pareja tras su ruptura con Aida Victoria Merlano? Yina Calderón hizo polémica declaración

En medio de todo el 'boom' que ha generado la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la influenciadora Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo aseguró que él ya tenía otra pareja.

Por ahí lo vieron en Cartagena (...), con Alejandra, el man le estaba haciendo un show de celos a la mujer.

Estas declaraciones de Yina Calderón generaron gran revuelo en redes sociales hasta el punto que Alejandra Martínez, la mujer señalada por la influenciadora se pronunciara y aclarara el tema.

Alejandra a través de sus historias aseguró que se levantó con sus redes sociales 'estalladas' de varios mensajes que la atacaban por ser supuestamente la nueva pareja de Juan Davd Tejada.

Paso por acá porque me levanté con mis redes sociales alborotadas, miles de chicas tratándome mal y yo dije no entiendo qué pasó.

Yina Calderón reveló quién sería la supuesta nueva pareja del ex de Aida Victoria Merlano. (Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

¿Qué dijo Alejandra Martínez sobre su supuesta relación sentimental con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

La deportista e influenciadora Alejandra Martínez rompió el silencio en sus redes sociales y aseguró que tras ver todo el revuelo en sus redes se dio cuenta que este se había generado por unas declaraciones de Yina Calderón.

Al rato me envían un video de Yina hablando y diciendo que yo soy la nueva novia de Juan David al que le dicen 'El agropecuario' porque nos vieron en Cartagena.

Alejandra aseguró que todo se había generado por un video que se había empezado a viralizar en el que ella se veía junto a Juan David Tejada,, algo que sí era verdad, pero no como lo había expuesto Yina.

Yo dije, la desinformación es terrible porque a ese cuento le falta un pedazo.

La influencer aseguró que ella estuvo en Cartagena con Juan David por motivos laborales de un video que los contrataron a ellos dos y a otros creadores de contenido.

Yo sí estaba en Cartagena y no solo con él, con más influenciadores porque nos contrataron para un video.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla reveló por qué no había hablado de su ruptura con Karina García

¿Qué relación tiene Alejandra Martínez con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano?

Alejandra aseguró que durante su paso por Cartagena y la grabación de dicho video musical fue poco lo que ella habló con Juan David Tejada.

Creo que solo una vez intercambié palabras con él que hablamos de los realities, de resto no estuve cerca de él, se los pueden decir las personas que estuvieron conmigo.

La deportista y modelo expresó que no podía creer que Yina hablara sobre ella y la metiera en un lío amoroso sin antes confirmar la información.

Además, fue clara al asegurar que a ella no la iban a señalar como la 'moza' de Juan David Tejada y la que había dañado su hogar.

Si ustedes le están buscando la moza al agropecuario por acá no es.