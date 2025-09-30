Jessi Uribe reveló quién le puso el nombre a la bebé que espera con Paola Jara: así se llamará

En los últimos años, miles de internautas se han sorprendido con la especial relación que tiene una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento colombiano, quienes son los cantantes de música popular: Jessi Uribe y Paola Jara.

De este modo, la pareja de artistas ha acaparado la atención tras el anuncio que hicieron hace un periodo de tiempo en la que revelaron que estaban a la espera de su bebé.

¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara?

Es clave mencionar que hace unas semanas, Jessi Uribe y Paola Jara acapararon la atención mediática al compartir en sus redes sociales la especial revelación de género que vivieron tras la espera de su bebé.

¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara? | Foto: Buen Día, Colombia

En una de las recientes publicaciones de Paola Jara a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, presumió su especial reacción al conocer el género de su bebé, la cual será una mujer. En la descripción de la fotografía añadió lo siguiente:

“Emilia y yo sabemos que tenemos al mejor hombre. Tu complicidad, tu compañía y tu amor han sido el abrazo más grande en este camino. Y ahora, con la misma fuerza con la que nos elegimos cada día, te esperamos a ti, mi niña… porque llegas a completar el amor más grande de nuestra vida”, añadió Paola.

Desde luego, Paola anunció que el nombre de su bebé será Emilia . Así también, ha compartido en sus redes sociales la gran felicidad que siente al ser madre por primera vez, junto al gran amor de su vida, Jessi Uribe.

¿Quién se encargó de ponerle el nombre Emilia?

Recientemente, Jessi Uribe compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, una dinámica que realizó con sus seguidores en la que expresó quién le puso el nombre a su hija junto a Paola Jara.

¿Quién le puso el nombre a la bebé que esperan Jessi Uribe y Paola Jara? | AFP: Giorgio Viera

Un internauta le preguntó a Jessi Uribe: ¿quién escogió el nombre, Pao o vos? A lo que enseguida, Jessi Uribe reveló: “Pao es la que manda”, agregó Jessi.

Sin duda, muchos internautas generaron diversas reacciones a través de las redes sociales al ver lo enamorados que están Paola Jara y Jessi Uribe, quienes están un uno de los momentos más importantes de su vida tras la espera del nacimiento de Emilia.