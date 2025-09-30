Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe reveló quién le puso el nombre a la bebé que espera con Paola Jara: así se llamará

Salió a la luz el nombre de Jessi Uribe y Paola Jara le pondrán a su bebé. Además, te contamos quien le puso su nombre.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Salió a la luz el nombre de la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe.
¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara?| AFP: Frazer Harrison

En los últimos años, miles de internautas se han sorprendido con la especial relación que tiene una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento colombiano, quienes son los cantantes de música popular: Jessi Uribe y Paola Jara.

De este modo, la pareja de artistas ha acaparado la atención tras el anuncio que hicieron hace un periodo de tiempo en la que revelaron que estaban a la espera de su bebé.

Artículos relacionados

¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara?

Es clave mencionar que hace unas semanas, Jessi Uribe y Paola Jara acapararon la atención mediática al compartir en sus redes sociales la especial revelación de género que vivieron tras la espera de su bebé.

Salió a la luz el nombre de la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe.
¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara? | Foto: Buen Día, Colombia

En una de las recientes publicaciones de Paola Jara a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, presumió su especial reacción al conocer el género de su bebé, la cual será una mujer. En la descripción de la fotografía añadió lo siguiente:

“Emilia y yo sabemos que tenemos al mejor hombre. Tu complicidad, tu compañía y tu amor han sido el abrazo más grande en este camino. Y ahora, con la misma fuerza con la que nos elegimos cada día, te esperamos a ti, mi niña… porque llegas a completar el amor más grande de nuestra vida”, añadió Paola.

Artículos relacionados

Desde luego, Paola anunció que el nombre de su bebé será Emilia. Así también, ha compartido en sus redes sociales la gran felicidad que siente al ser madre por primera vez, junto al gran amor de su vida, Jessi Uribe.

Artículos relacionados

¿Quién se encargó de ponerle el nombre Emilia?

Recientemente, Jessi Uribe compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, una dinámica que realizó con sus seguidores en la que expresó quién le puso el nombre a su hija junto a Paola Jara.

Salió a la luz el nombre de la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe.
¿Quién le puso el nombre a la bebé que esperan Jessi Uribe y Paola Jara? | AFP: Giorgio Viera

Un internauta le preguntó a Jessi Uribe: ¿quién escogió el nombre, Pao o vos? A lo que enseguida, Jessi Uribe reveló: “Pao es la que manda”, agregó Jessi.

Sin duda, muchos internautas generaron diversas reacciones a través de las redes sociales al ver lo enamorados que están Paola Jara y Jessi Uribe, quienes están un uno de los momentos más importantes de su vida tras la espera del nacimiento de Emilia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano desmiente rumores Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió a críticas tras rumores de un nuevo romance

La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que la vincularan con un cantante.

Daniela Álvarez desfiló en la Semana de la Moda de París Daniella Álvarez

Daniela Álvarez desfiló junto a Kendall Jenner en la Semana de la Moda de París: “Sueño cumplido”

Daniela Álvarez mostró en París que la moda también celebra la diversidad y la fuerza de la autenticidad.

La Segura comparte su vida con Lucca La Segura

La Segura revela cómo organiza su día entre la maternidad y el trabajo en casa: “Gracias a Dios”

La Segura mostró su rutina como mamá y creadora, destacando la importancia de crear rutinas con su bebé Lucca.

Lo más superlike

Vanessa Pulgarín, Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, rompió el silencio sobre Miss Amazonas: "Sabotear"

Tras convertirse en Miss Universe Colombia 2025, Vanessa Pulgarín reveló qué pasó con la Miss Amazonas, Rebeca Castillo.

Ángela Aguilar se pronunció tras la muerte de su estilista: “Qué duro aceptar que no estás” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se pronunció tras la muerte de su estilista: “Qué duro aceptar que no estás”

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta

Falleció un famoso coreógrafo que trabajó con One Direction: esto se sabe Talento internacional

¡Luto en One Direction! Falleció un reconocido integrante del equipo que dejó huella en la banda

Altafulla y su nueva canción "paila" Altafulla

¿La nueva canción de Altafulla, 'Paila', es para Karina García? Esta es la letra