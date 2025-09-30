Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura revela cómo organiza su día entre la maternidad y el trabajo en casa: “Gracias a Dios”

La Segura mostró su rutina como mamá y creadora, destacando la importancia de crear rutinas con su bebé Lucca.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura comparte su vida con Lucca
La Segura mostró su rutina diaria como mamá y creadora de contenido (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, compartió con sus millones de seguidores en Instagram cómo es su rutina diaria y lo afortunada que se siente de poder trabajar desde casa.

¿Cómo comenzó el día para La Segura y su esposo Ignacio Baladán?

En 2025, la caleña dio a luz a su hijo Lucca, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán, con quien lleva cerca de dos años tras conocerse en la grabación de un video de TikTok.

La Segura comparte su vida con Lucca
Actualmente, la pareja disfruta de su rol como padres, luego de haberse casado por lo civil en una ceremonia privada. Cabe recordar que la propuesta de matrimonio se dio en vivo durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores, la influencer compartió una serie de historias en las que mostró cómo inició su día.

Primero enseñó el clima de su ciudad, resaltando que estaba lluvioso y nublado: “Ven este día”, dijo la caleña.

Más adelante reveló que Ignacio Baladán fue el encargado de darle la alimentación complementaria a su hijo por primera vez.

¿Qué dijo La Segura sobre su trabajo en casa?

La influencer explicó que su jornada comienza muy temprano, ya que deben bañar y arreglar al bebé antes de iniciar labores: “Entonces uno dice, ¿cómo trabaja?”.

Sin embargo, destacó que lo mejor es establecer rutinas que permitan organizar el día: “Lo mejor que uno puede hacer como mamá es incrementar las rutinas de su bebé para que a las 8 ya esté lista para trabajar”.

Contó además que, después de comer, su hijo toma una siesta y siempre baja al parque, reiterando la importancia de mantener hábitos diarios.

“Gracias a Dios trabajo desde casa”, expresó, añadiendo que incluso trata de que su hijo sea parte de sus proyectos.

En tono de broma comentó que le da un porcentaje de lo que gana, mientras le da un beso en la frente.

Finalmente, mostró cómo prepara sus “pintas” para grabar los videos con los que alimenta a diario sus redes sociales.

La Segura comparte su vida con Lucca
