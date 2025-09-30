Daniela Álvarez desfiló junto a Kendall Jenner en la Semana de la Moda de París: “Sueño cumplido”

La modelo y presentadora colombiana Daniela Álvarez fue una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París 2025.

¿Qué significó la Semana de la Moda de París para Daniela Álvarez?

En el desfile Le Défilé, organizado por L’Oréal Paris en el Hôtel de Ville, la barranquillera desfiló con un vestido de Balykina y su prótesis, recibiendo la ovación de asistentes y colegas.

El evento, realizado el 29 de septiembre, reunió a personalidades como Kendall Jenner, Helen Mirren, Andie MacDowell, Eva Longoria y Cindy Bruna.

Aunque todas brillaron en la pasarela, la presencia de Álvarez captó la atención internacional, pues reafirmó el mensaje de diversidad e inclusión que la industria busca proyectar.

Daniela Álvarez brilló en París y compartió pasarela con Kendall Jenner. (Foto: AFP)

Su aparición en París no pasó desapercibida para celebridades colombianas como Elianis Garrido, Valerie Domínguez y Laura Tobón, quienes aplaudieron públicamente el logro de Daniella Álvarez.

En redes sociales, la ex Señorita Colombia compartió su emoción con una galería de fotos, señalando que desfilar en Le Défilé fue un recordatorio del valor del amor propio y la confianza.

“Esto fue más que un sueño cumplido! Estar en Le Défilé es un recordatorio de que la verdadera belleza parte del interior, del amor propio, la autoconfianza y las ganas de vivir”, Escribió Daniella Álvarez.

¿Cómo fue su primera vez en la Semana de la Moda de París?

El desfile representó para Álvarez mucho más que un momento de moda. En 2020 enfrentó la amputación de una pierna, y desde entonces ha trabajado en visibilizar la fuerza de la diversidad corporal en escenarios globales.

En París, su imagen avanzando con firmeza fue interpretada como símbolo de resiliencia y un reflejo de lo que significa romper paradigmas de belleza.

Con un mensaje publicado en Instagram donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, la modelo afirmó que cuando una mujer latina se enfoca en sus metas puede alcanzar escenarios inimaginables.

“Un día me levanté sin una parte de mí y hoy estoy con las mujeres más grandes del mundo”, escribió Daniella Álvarez en su publicación.

La participación de la exreina colombiana no fue la primera en el evento. En 2024 ya había sido parte del desfile de L’Oréal Paris, compartiendo pasarela con Helen Mirren y Eva Longoria.