Aida Victoria Merlano reaccionó a las críticas que ha recibido por ser madre soltera: "¿Vas a venir a dormirlo?"

El nombre de Aida Victoria Merlano ha estado el foco mediático en la última semana tras hacer oficial su ruptura con Juan David Tejada, el papá de su hijo.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a las críticas por su maternidad?

La creadora de contenido viene enfrentando comentarios sobre su maternidad tras separarse de Juan David Tejada. Muchos usuarios la han cuestionado por llevar sola la crianza, algo que no pasó desapercibido para Aida, quien decidió hablar claro.

Aida Victoria Merlano aseguró que en los últimos días ha recibido varios comentarios sobre la forma en que lleva su maternidad en cosas cómo hasta la forma en que duerme su bebé y la música que le coloca.

Según reveló la influenciadora varias mujeres le habían dicho que debía colocarle música sensorial a su bebé en lugar de vallenatos para lograr dormirlo.

Ante esta crítica, Aida Merlano decidió poner a prueba dicha recomendación y responder con ironía sus detractores.

¿Estás escuchando eso? Música de alta vibración de frecuencia porque tú dices que yo sobre estimulo al niño en la noche con los vallenatos.

Aida Victoria Merlano respondió a críticas sobre su maternidad. (Foto del Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano contestó a críticas por su faceta como madre soltera

Aida Victoria Merlano mostró la reacción de su bebé cuando ella le colocaba la música que le recomendaron y la música que ella lo tenía acostumbrado.

La influenciadora dejó ver a su bebé completamente tranquilo al ritmo de varios vallenatos, poniendo fin así al debate de que su música no era buena para él.

Será que tú vas a venir a dormirlo porque aquí lo tengo despierto, mi amor no me aguanta un Kaleth Morales y se queda privado.

Precisamente, Aida Victoria Merlano se mostró bailando con su bebé vallenato y dejó una pulla para las mujeres que la estaban criticando.

¿lo estás viendo dormido? La maternidad me pide consejos a mí.

¿Aida Victoria Merlano está saliendo con cantante de vallenato?

Recientemente, la influenciadora empezó a ser asociada sentimentalmente con el cantante de vallenato Camilo Méndez, quien fue invitado a su casa cantar y allí le hizo varias dedicatorias.

En medio de esta ola de comentarios y rumores, el artista decidió compartir un video en sus redes sociales en el que aseguró que estaba enamorado, pero que esa persona lo había dejado en la 'friendzone'.

Me gusta alguien y me dijo que solo podíamos ser amigos.

Seguido a esta confesión, Camilo aseguró que le quería dedicar a esa persona sin revelar su nombre la canción "Entrégame tu amor" de los Inquietos del vallenato. No obstante, la influenciadora hasta el momento ha dejado claro que quiere estar sola y disfrutar de su bebé.